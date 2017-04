Že 23. medsebojna tekma med Bayernom in Realom se je na Allianz Areni v Münchnu pričela z začetnim pritiskom domačih nogometašev. A že kmalu so pobudo prevzeli Madridčani, ki so prvi tudi zapretili. V 18. minuti je Karim Benzema po predložku Tonija Kroosa ustrelil z glavo. Žoga se je nato odbila od tal in preskočila Manuela Neuerja, a nato zadela prečko in pristala pri nemškem vratarju.

Bavarci so v nadaljevanju le zaigrali bolje, dobro igro pa kronali z zadetkom v 25. minuti. Po podaji Thiaga Alcantare iz kota se je med strelce vpisal Arturo Vidal. Čilenec bi lahko v zaključku polčasa še povišal prednost Bavarcev, a je po igranju Daniela Carvajala z roko v kazenskem prostoru zapravil najstrožjo kazen.

Drugi polčas se je začel naravnost sanjsko za Real, ki je izenačil že po vsega dveh minutah igre. Gol je dosegel Cristiano Ronaldo, ki je po podaji Carvajala pravočasno utekel v kazenski prostor in zatresel mrežo Nemcev. Slednji so se v dodatnih težavah znašli v 61. minuti, ko je italijanski sodnik Nicola Rizzoli zaradi prekrška nad Ronaldom drugi rumeni karton in posledično rdečega pokazal Javiju Martinezu.

Madridčani so ob številčni premoči zaigrali še napadalneje, dobro igro pa kronali z novim zadetkom v 77. minuti, ko je še drugič zadel Ronaldo. Gosti so do konca tekme poskušali svoje vodstvo še povišati. V sodnikovem dodatku je zadel tudi Sergio Ramos, a je bil njegov gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen, tako da je ostalo pri izidu 2:1 za kraljevi klub.

Griezmann zadel za zmago Atletica Do zmage je prišel tudi drugi madridski klub. Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka je v španski prestolnici gostil aktualnega angleškega prvaka Leicester in se veselil minimalne zmage z 1:0. Edini gol na tekmi je v 28. minuti dosegel Antone Griezmann.