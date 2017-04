Ulica je dom Tonetu P., ki si je za svoje skromno zatočišče izbral Miklošičev park med domom sindikatov in sodniško palačo, že dobrih 30 let. A ta leta seveda niso bila vselej prijazna in dobra. V letošnji zimi si je ozebline zdravil v zatočišču ene od ljubljanskih organizacij, ki pomagajo brezdomcem. »Včasih ni bilo tako hudo kot letos. Pokril sem se s šestimi odejami in razmišljal, kdaj bo prišlo sonce. Potolažil in pogrel pa sem se tudi s kakšnim litrčkom. Brez tega ne gre, vode pozimi že ne moreš piti,« nam je takrat z nasmeškom povedal možakar, ki ga ne varnostniki ne policisti ne podijo več z zelenih klopi v Miklošičevem parku.

Morda najstarejši ljubljanski brezdomec ali pa vsaj brezdomec z najdaljšim stažem, je v svoji dnevni sobi, kot pravi središču parka, na pikniku gostil prijatelje, prav tako posameznike z izkušnjo brezdomstva. Ti o njem govorijo kot o legendi ljubljanskih ulic in zelo dobrem človeku. »Tonček je zame car. On mi je priskrbel prostor, ko sem bil še na ulici, tam v podhodu Ajdovščina,« je dejal eden izmed njih.

Čeprav priljubljeni brezdomec na trenutke ni bil najbolj navdušen nad veliko pozornostjo, so mu v Društvu Kralji ulice pripravili pogostitev in prinesli tudi torto – za njegovih 30 let kartona in betona. Seveda gre za nehvalevreden jubilej, a z njegovim zaznamovanjem so želeli v društvu opozoriti na stanovanjske stiske brezdomcev in na kompleksnost problematike stanovanjske izključenosti. Brezdomstvo je le redko izbran življenjski stil in do takšnih jubilejev sploh ne bi smelo prihajati v socialni državi, so še sklenili v društvu za pomoč in samopomoč brezdomcev.

Ogorčeni so tudi nad tem, da so Toneta dan pred praznovanjem pretepli. Na svoji stalni lokaciji v parku je glasno izražal stališča, ki so bila v nasprotju s tem, kar zagovarjajo podporniki shoda Odbora 2014, ki se vsak teden zberejo pred Tončkovo dnevno sobo. Enega izmed zbranih je z besedami o tem, kar je prebral v časopisu, tako vznemiril, da mu je vročekrvnež vzel berglo in ga z njo močno poškodoval po glavi in roki. dv