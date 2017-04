Od kandidatov, ki želijo postati član slovenskega farmacevtskega podjetja, ki je pred dnevi začel s širitvijo proizvodnih prostorov na Prevaljah, pričakujejo visokošolsko izobrazbo tehnične ali druge ustrezne smeri, tri leta delovnih izkušenj na področju transporta ali logistike, aktivno znanje angleščine in dobro poznavanje orodij Microsoft Office, zaželen je izpit za upravljanje viličarja in regalnega dvigala.

Naloge vodje skladišča, ki ga bodo zaposlili za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, bodo med drugimi nadzor nad vsemi potrebnimi dejavnostmi od prevzema, tehtanja, do odpreme in skladiščenja blaga, zagotavljanje tehničnih pogojev za varovanje in ohranjanje vrednosti skladiščnih zalog, usposabljanje sodelavcev po TTD in nadzor izvajanja predpisov in dosledno izvajanje navodil za delo in čistilnih postopkov.

Prijave kandidatov sprejemajo do 30. aprila preko obrazca na Lekovi spletni strani. Sicer pa se tudi Lek v Lendavi srečuje z izjemnim izzivom dobiti nove sodelavce. Trenutno potrebujejo več mehanikov za delo na pakirnih linijah, kjer je zahtevana srednješolska stopnja izobrazbe tehnične smeri, sodelavci morajo biti tudi pripravljeni delati v več izmenah.