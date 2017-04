Juventus in Monaco sta se pridružila madridskima tekmecema Realu in Atleticu v razburljivi tekmi za osvojitev letošnje lige prvakov. Veliki finale bo 3. junija v Cardiffu, polfinalna para pa bodo določili na današnjem opoldanskem žrebu v Nyonu.

Juventus že 531 minut ni prejel gola

Glavna favorita za evropsko krono sta postala Real Madrid in Juventus. Španski predstavnik ima bogato tradicijo in številne izkušnje z osvajanjem najpomembnejših lovorik, medtem ko je Juventus z izvrstno selekcijo igralskega kadra in pragmatičnim vodenjem trenerja Massimiliana Allegrija nemara celo najbolj neugoden tekmec. Stara dama se je v polfinale uvrstila celo brez prejetega gola v dosedanjem poteku končnice. Juventus v ligi prvakov ni prejel zadetka že 531 minut, kar je zadostovalo za sedmo uvrstitev italijanskih prvakov med najboljšo evropsko četverico. Neprebojni obrambni zid Juventusa je bil nočna mora tudi za zvezdnike Barcelone, ki so vse možnosti za napredovanje zapravili že s potopom 0:3 v Torinu.

Stadion Camp Nou je ob koncu povratnega obračuna kljub remiju brez golov namenil stoječe ovacije Barceloni, ki se je od lige prvakov poslovila z dvignjeno glavo. Naredila je vse, kar je bilo v njeni moči, a je bil Juventus premočan. Trenerski dvoboj je prepričljivo dobil italijanski strateg Allegri, ki je že v Torinu razkril vse zmote odhajajočega katalonskega trenerja Luisa Enriqueja. »Nikdar v življenju ne bom pozabil prve četrtfinalne tekme v Torinu, kjer je bilo konec naših evropskih sanj,« je priznal Luis Enrique, ki ga že v nedeljo čaka španska klasika v Madridu. Barcelono le zmaga proti največjemu tekmecu ohranja v igri za ubranitev španskega naslova, v nasprotnem primeru bo uteho iskala zgolj v finalu kraljevega pokala proti povprečnemu Alavesu. Enrique je na zadnji evropski tekmi na klopi Barcelone po petnajstih zaporednih zmagah na domačem igrišču prvič ostal brez uspeha. Katalonci so v okvir italijanskih vrat sprožili vsega en strel, kar se jim v vseh tekmovanjih ni pripetilo že od avgusta 2013.