Če je na prvi četrtfinalni tekmi v Münchnu Real zlasti v drugem polčasu povsem nadigral Bayernove nogometaše, je bila zgodba na začetku povratnega dvoboja v Madridu ravno obratna. Obračun so podjetneje začeli Bavarci, ki so napadli že od prve minute, medtem ko so imeli gostitelji težave že s prenosom žoge na nasprotnikovo polovico. Nemški prvaki, ki so doma izgubili z 1:2, so posledično prvič zapretili že v deveti minuti, ko je z glavo nenatančno meril Thiago Alcantara, nekaj trenutkov za tem pa je žoga za las zgrešila gol še po poskusu Arjena Robbna.

Varovanci domačega trenerja Zinedine Zidana so se uvodnega pritiska otresli šele po dobri polovici prvega polčasa in tudi sami začeli prihajati do priložnosti. Dlani vratarja Manuela Neuerja je v 26. minuti prvi ogrel Daniel Carvajal, a se nemški vratar ni dovolil premagati. Še lepša priložnost za vodstvo se je dve minuti pozneje ponudila Carvajalovemu soigralcu Sergiu Ramosu, ki je dobil odbito žogo in sprožil proti vratom, a je gol preprečil Jerome Boateng.

Tekma se je v nadaljevanju še bolj razživela, akcije pa so se na obeh straneh nizale ena za drugo. Kljub temu so vse ostale neizkoriščene in ekipi sta na odmor odšli ob izidu 0:0.