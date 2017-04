Štiriindvajsetega julija, natanko tri leta pred začetkom olimpijskih iger, bodo v Tokiu izpeljali velik nacionalni olimpijski preizkus. Na t. i. Telework Day bodo podjetja, državna administracija in javna uprava pozvani, da se njihovi zaposleni ne odpravijo na svoja delovna mesta v japonskem velemestu, ampak delovne obveznosti opravijo na daljavo.

Oblasti se nadejajo, da bo takšen ukrep prinesel veliko pozitivnih učinkov, predvsem ko govorimo o zmanjšanju za Tokio značilnih velikih prometnih konic v javnem potniškem prometu. To ne bo prvič, da se bo kateri od gostiteljev olimpijskih iger odločil za takšen ukrep. Uspešno so konice in prometno gnečo preprečevali organizatorji olimpijskih iger leta 2012 v Londonu, ko se je kar 80 odstotkov podjetij v mestu odločilo za delovanje njihovih zaposlenih na daljavo.