Facebook ima zelo jasne načrte za naslednjih deset let. V svoj poslovni model želijo postopoma vključiti umetno inteligenco, internetno povezljivost in virtualno ter nadgrajeno resničnost. Čeprav naj bi Facebook veliko vlagal v svoj oddelek virtualne resničnosti, posebej v svoja očala Oculus Rift, na konferenci o tem ni bilo govora. Osredotočali so se predvsem na zmožnosti kamere mobilnega telefona in prihodnosti, ki jo prinašajo nove tehnologije.

Virtualni filtri

Facebook je lani »skopiral« koncept Snapchata - predvsem njihove filtre za nadgrajeno resničnost - in jih vključil najprej v instagram, nato še v aplikacijo facebook. V tem namreč Zuckerberg vidi prihodnost.

Na konferenci F8 je tako predstavil platformo Camera Effect, ki v osnovi predstavlja skupek orodij za zunanje razvijalce, ki bodo v okviru facebooka gradili svoje tovrstne aplikacije in filtre za kamero. To v teoriji pomeni, da bi lahko facebook postal mesto za naslednji fenomen, kot ga je doživela igra nadgrajene resničnosti Pokemon Go.

Kot ugotavlja The New York Times, se Zuckerberg s tem postavlja še bolj v neposreden boj z Applom in Googlom, saj vizija podjetja presega zgolj mobilne telefone in meri na cel spekter novih storitev in produktov. Želijo namreč ustvariti nekakšen ekosistem naprav, s katerimi bomo uporabniki dostopali do digitalne resničnosti - omenjali so napredna očala, ki bi izboljšala vizualno doživetje gledanja televizijskih vsebin.

»Pravega televizorja ne bomo potrebovali. Za en dolar bomo lahko kupili aplikacijo "TV" in vsebino predvajali na steni. Prav neverjetno je, koliko fizičnih stvari pravzaprav ne potrebujemo,« je dejal Zuckerberg. Ideja seveda izhaja iz predpostavke, da bo uporabnik želel nositi takšno napravo, ki bo omogočala tovrstno izkušnjo. Seveda pa tu ne gre zgolj za očala, temveč za cel sklop med seboj povezanih naprav, od zapestne ure, telefona, do česarkoli, kar ima zaslon.

Zuckerberg je denimo pokazal primer ulične umetnosti, ki je sprva videti kot prazna stena, dokler pred njo ne pomolimo telefona in oživi v ogromen grafit.