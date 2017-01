Zuckerberg je že nekajkrat pokazal zanimanje za politiko. Nazadnje so podatki o tem prišli v javnost decembra lani, ko so mediji objavili podatke iz sodnih spisov, v katerih je navedeno, da sta si Zuckerberg in eden največjih vlagateljev podjetja Facebook Marc Andreessen dopisovala o tem, kako lahko nekdo v njunem položaju vstopi v politiko, ne da bi s tem prestrašil delničarje. Dodaten podatek, ki morda govori v prid temu, da Zuckerberg razmišlja o politiki, je tudi, da je pred božičnimi prazniki dejal, da ni več ateist, saj je vzgojen v judaizmu. Ameriški volilci namreč le redko podprejo kandidata, ki je zaprisežen ateist. In ne nazadnje je ustanovil lobistično skupino fwd.us, ki si prizadeva za reformo priseljevanja in lažje pridobivanje delovnega vizuma za začasno delo v ZDA. Leta 2020 bo sedaj 32-letni Zuckerberg ravno dovolj star, da bo zadostil zakonskim merilom, po katerih lahko kandidira za predsednika.

Poleg potovanj v vse zvezne države je med novoletne obljube zapisal še, da bi rad prebral 25 knjig in se naučil mandarinsko.