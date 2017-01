Pred nekaj dnevi pa se je izkazalo, da je Zuckerberg sprožil sodne postopke proti skoraj stotim Havajcem, ki so lastniki dela ozemlja poleg njegove posesti. Ta del bi želel odkupiti, da bi imel neposreden dostop do morja, a je zemlja v lasti havajskih domačinov, kot je leta 1850 določil dogovor med ameriško vlado in domorodci. Od tedaj je zemlja prehajala iz roda v rod in se pri tem seveda drobila na majhne parcele – trenutno jih je štirinajst. S sodnimi postopki želi Zuckerberg izničiti pravico domačinov do zemlje, tako da bi jo lahko odkupil. Za mnoge dele zemljišča se niti ne ve, kdo je dejanski trenutni lastnik, saj so domačini zemljo razumeli kot skupno lastništvo.

Mark Zuckerberg je po prvih objavah o tožbah v havajskih časopisih na svojem facebooku zanikal, da bi Havajce tožil, ker jim želi odvzeti zemljo, temveč hoče le razčistiti lastništvo, da bi lahko od njih odkupil zemljo. Zuckerberg trdi, da želi storiti vse, da bi spoštovali havajsko tradicijo in zgodovino. A ker jim je posest tako všeč, bodo storili vse, da tam zaščitijo svojo zasebnost. Nazadnje je družina Zuckerberg na Havajih bivala decembra.