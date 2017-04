Chicago, ki je redni del končal na vrhu razvrstitve v zahodni konferenci, je v končnici že v prvem dvoboju v resnih težavah, saj je izgubil obe uvodni tekmi na domačem ledu. Še več – zaenkrat so celo brez danega zadetka.

Pekka Rinne v vratih Nashvilla je predstavljal nerešljivo uganko za Chicago. Finski vratar je ustavil vseh 30 strelov. Nashville je na drugi tekmi zmagal z visokih 5:0. Naslednja dvoboja bosta v seriji na štiri zmage v severnoameriškem središču country glasbe.

Predators so postali komaj peta ekipa v zgodovini lige NHL, ki je končnico začela z zaporednima zmagama, brez prejetega gola. Takšen dosežek je pred Nashvillom uspel Detroitu leta 1936, Buffalo leta 1983, New Jerseyju leta 1995 in Toronto leta 2001.

Racmani nepremagani že na 29 tekmah Končnico so odlično začeli tudi hokejisti Anaheim Ducks, ki so za razliko od Chicaga v celoti izkoristili prednost domačega ledu, ponoči so prišli še do druge zmage, potem ko so Calgary Flames ugnali s 3:2. Za 29. zaporedno zmago izjemnega niza sta v uvodni tretjini za vodstvo z 2:0 poskrbela Šveda Jakob Silfverberg in Rickard Rakell. Calgaryju je uspelo poravnati izid, a je po srečnem odbitku za končnih 3:2 slabih pet minut pred koncem zadel izkušeni Ryan Getzlaf.