Za branilce naslova so zadeli Bryan Rust, Phil Kessel in Nick Bonino, za goste pa je poraz ublažil Matt Calvert. Vratar gostiteljev Marc-Andre Fleury je zbral 31 obramb, prav pingvini pa so sicer prvi dan končnice uspeli ubraniti prednost domačega ledu. Zaporedna osvojitev Stanleyjevega pokala sicer nazadnje uspela Detroitu leta 1998.

»Preteklo je že kar nekaj časa, odkar sem zadnjič branil. Zaradi tega je bil začetek letošnje končnice v znamenju živčnosti, ker tega nisem pričakoval,« je dejal Fleury, ki je tik pred zdajci v golu zamenjal 22-letnega Matta Murrayja, ki se je poškodoval med ogrevanjem. Kljub temu je že v prvi tretjini branil odlično in ob pomoči branilskih vložkov prvega zvezdnika Sidneyja Crosbyja ohranil svojo mrežo nedotaknjeno vse do zadnjega dela.

Domačini niso izkoristili prednosti

Na vseh preostalih štirih tekmah prvega dne končnice so se zmag veselila gostujoča moštva. Na vzhodu so New York Rangers z 2:0 na gostovanju premagali Montreal Canadiens. Tudi po zaslugi odlične predstave Šveda Henrika Lundqvista, ki je zaklenil vrata ter ustavil vseh 31 strelov proti svojim vratom in desetič v končnici ostal nepremagan.

Z zmago so končnico začeli tudi Boston Bruins, ki so z 2:1 premagali senatorje iz Ottawe. Hokejisti Minnesote so v zahodni konferenci na domačem ledu po podaljšku z 1:2 izgubili proti St. Louis Blues. Življenje je domačinom grenil razpoloženi vratar Jake Allen, ki so ga uspeli premagati šele 23 sekund pred koncem tekme. Obračun je s strelom v prazen gol odločil Joel Edmundson.

Tudi druga tekma zahoda se je končala po podaljšani igri, saj so Edmonton Oilers doma z 2:3 izgubili proti San Jose Sharks. Edmonton je vodil celo z dvema zadetkoma, a preobrata San Joseja pred domačimi gledalci niso mogli preprečiti. Po izenačenju v zadnji tretjini je v četrti minuti podaljška kalifornijsko-kanadski obračun z izstrelkom iz zapestja odločil Melker Karlsson.