Kanadčan je mrežo gostov zatresel v šesti minuti dodatka, kar je bilo gotovo olajšanje za njegovo ekipo, ki je znova v vlogi favorita za osvojitev Stanelyjevega pokala. Gostje iz Toronta so potrebovali le 10 minut prve tretjine, saj so pobegnili z goloma MitchellaMarnerja in Jakea Gardinerja. V rednem delu jih je z dvema zadetkoma rešil Justin Williams. Bivši soigralec Kopitarja je v prvem delu zadel ob igri z dvema igralcema več, v drugi pa je izkoristil nepozornost, sicer zelo razpoloženega Frederika Andersena. Tekmo je nato v podaljšku z laserskim strelom odločil Tom Wilson.

Predatorji presenetili Chicago Do nekoliko presenetljive zmage nad favoriti so na zahodu proti Chicago Blackhawks prišli Nashville Predators, ki so zmagali z 1:0. Že v prvi tretjini je končni izid z edinim zadetkom tekme postavil Viktor Arvidsson, ki je zadel v osmi minuti. Na drugi tekmi zahodne konference so Anaheim Ducks s 3:2 na prvi tekmi premagali Calgary Flames. Jakob Silfverberg je ob koncu druge tretjine zadel za vodstvo domačih, kapetan Ryan Getzlaf pa se je na tekmi izkazal z izjemnim golom ob powerplayju in nato še s strelom, ki se je izkazal kot podaja za izenačenje na 2:2, ko je odbitek v gol pospravil Rickard Rakell. S 30 obrambami je bil v vratih racmanov uspešen 23-letni John Gibson. Za Calgary sta gola dosegla Sean Monahan in Sam Bennett, kanadski vratar Brian Elliott pa je ubranil 38 strelov.