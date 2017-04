Lani sta zlato medaljo 54. sejma v Gornji Radgoni prejela dva Stigina stroja, kosilnica na bencinski pogon Stiga Twinclip 55 SEQ B, B&S 775 in akumulatorska kosilnica Stiga combi 48 S AE 80 V-5AHG, ki ju tokrat podrobneje predstavljamo. Generalni zastopnik programa Stiga v Sloveniji je Darko Opara, s.p., trgovina in servis iz Domžal.

Razcepljeni nož, električni vžig … Kosilnica Stiga Twinclip 55 SEQ B, B&S 775 prinaša kar nekaj novosti, ki nakazujejo razvoj bencinskih kosilnic. V kakovosti košnje se je težko presegati, proizvajalci pa vse bolj stremijo k temu, da bi naredili za uporabnika čim bolj prijazen stroj. S tem pa so povezani vžig motorja, seveda učinkovita košnja, nastavljiva hitrost, primerna za uporabnika in travo, shranjevanje in še kaj. Začnimo pa z najpomembnejšim elementom, to je rezilni nož z zaščiteno obliko. Gre za razcepljeni dvonivojski nož, ki poskrbi za še bolj učinkovit in gladek rez ter mletje trave. Bolj sesekljane bilke se ne prijemajo na ohišje, sistem mulčenja je še boljši, delo je optimalno v vseh pogojih, kar pomeni tudi pri vlažni travi. Tega noža ni mogoče namestiti na druge Stigine kosilnice, lahko pa pričakujemo, da bodo to tehnologijo kmalu začeli uporabljati tudi na drugih kosilnicah srednjega in višjega razreda. Druga novost je pogon na zadnja kolesa in brezstopenjska nastavitev hitrosti s pogonskim reduktorjem PRO ALU, ki je nekakšna nadgradnja pogona vario. Pri klasičnem brezstopenjskem pogonu vario hitrost uravnavamo s pritiskom na pogonsko jermenico. V reduktorju pa je sklopka s protiutežjo. Gre za dva zobnika, njun medsebojni stik (en zobnik je stožčast) pa uravnava hitrost pogona. Gre za zelo trajen element, ker je sistem popolnoma zaprt, nanj ne vpliva umazanija in je tako njegova trajnost bistveno daljša, prav tako pa tudi preciznost in nežnost vklopa. Koš za travo lahko namestite z eno roko. Ko ga izvlečete, se izmetna loputa avtomatsko zapre, ko pa ga spet vstavite (treba ga je vstaviti v vodila), se loputa prek podaljška odpre. Preprosta in unikatna rešitev. 70-litrski koš je seveda opremljen z indikatorjem polnosti. Vpetje ročaja je poenostavljeno in ne zahteva odvijanja in privijanja vijakov, kar pomeni tudi, da lahko ob praznjenju koša ročaj enostavno preklopite v prednji položaj.

Električni zaganjalnik Hramba te kosilnice pa je verjetno element, ki bo prepričal številne bodoče kupce te kosilnice. Ena največjih slabosti rotacijskih kosilnic je, da pri hranjenju vedno zavzamejo veliko prostora in ne pomaga niti delno zlaganje ročaja, kosilnica namreč za hranjenje zahteva skoraj en kvadratni meter površine. Kosilnico Stiga Twinclip 55 SEQ B, B&S 775 pa lahko enostavno postavite pokonci na prednji kolesi. Zložite še ročaj in jo spravite na površino 55 cm x 30 cm. Zasluga za to, da jo lahko postavite pokonci, pa ni le tehnologija zlaganja ročajev, ampak tudi tehnologija motorja, zato vam česa podobnega nikakor ne priporočamo pri drugih kosilnicah, saj vam lahko izteče bencin in – kar je še huje – tudi olje. Kosilnica je opremljena tudi z električnim zaganjalnikom. Motor Briggs & Stratton z inovativno tehnologijo In start ima samo električni zaganjalnik, ročnega sploh nima. V motor vstavimo posebno baterijo, ki je skupaj s polnilnikom v kompletu s strojem. Optimalno polna baterija zadošča za vsaj 100 zagonov, kar pomeni, da je ni treba polniti po vsaki košnji. Za trajnost baterij je pomembno vzdrževanje, baterija pri tej Stigini kosilnici pa ima varnostni program. Če jo zanemarite za dalj časa in napetost pade pod najnižjo dovoljeno, zagon ni več mogoč, v bateriji pa je dovolj elektrike, da se vzdržujejo vitalne funkcije. Kljub temu je baterijo priporočljivo tudi v zimskem mirovanju nekajkrat priklopiti na polnilnik, posebej pa bodite pozorni, da stroja ne hranite v prostoru, kjer temperature padejo pod ledišče, kar pa tako ali tako velja za vse stroje, ki se jih uporablja v poletni sezoni. Novost je tudi vpetje motorja v kosilnico s sistemom AVR, ki je pri tem tipu izpeljano prek gumijastih blažilnikov. Priporočena cena kosilnice s 53 cm delovne širine je 869 evrov.

Kosilnica s pogonom na 80 V električni motor Drugi izdelek z zlato medaljo pa je Stiga combi 48 S AE 80 V-5AHG. Širina košnje je 46 cm, omogoča pobiranje v koš in bio mletje oziroma mulčenje, cena kosilnice pa je 699 evrov skupaj z baterijo in polnilnikom. Že 48 V program zasebnemu uporabniku zagotavlja potrebno avtonomijo na pričakovano velikem zemljišču. Pričakovani čas delovanja 48 V kosilnice je od pol ure do eno uro, treba pa je upoštevati načelo sorazmernosti in standardov glede višine in odkosa trave (10 cm, ena tretjina), ki ne sme biti vlažna, kar nekako postavlja enake standarde za primerjavo različnih kosilnic. Tako je 48 V kosilnica brez pogona predvidena za košnjo do 300 m² površine, 80 V s pogonom in izmetom v koš pa najmanj 600 m², z zadnjim izmetom še bistveno več. Priložena je 5 Ah baterija. Nastavljanje višine košnje (od 25 do 80 mm) je centralno. Sicer ima Stiga na tržišču že različne 80 V kosilnice, prav tako pa tudi že puhalnike, motorne žage, trimerje in škarje za živo mejo ter celo električne čistilnike snega oziroma enostopenjske snežne freze.