Naš sogovornik, direktor podjetja Marko Peterka, pravi, da je osnovno vodilo pri izbiri ležišča telesna teža, osnovno vodilo kakovostnega in dobrega spanja pa so ležišča iz čim bolj naravnih materialov – tudi zaradi preobčutljivosti številnih na alergene iz okolja.

Po meri »Najboljše je ležišče, narejeno po meri posameznika. Do tega pa pridemo tako, da upoštevamo težo in druge informacije. Kupec nam mora povedati, kako spi – na trebuhu, boku ali hrbtu, ter koliko tehta in kako visok je, da se posamezne cone trdote ležišča pravilno razporedi. Trdota je lahko po vsej ležalni površini enaka, lahko pa je na različnih mestih različna. Če gre na primer za kupca, visokega 170 centimetrov, in izbira ležišče, dolgo dva metra, mu priporočimo petconsko ležišče, še zlasti če spi z vzglavnikom. Za izbiro trdote je pomemben položaj spanja. Nekdo, ki spi na trebuhu, potrebuje nekoliko trše ležišče, če spite na boku, potrebujete srednje mehko ležišče, ker se mora v ramenskem delu nekoliko podati. Nekomu, ki tehta 120 kilogramov, ne smemo ponuditi ne ležišča iz lateksa in ne žepastega, ker se bo posedlo. Svetujemo mu šlarafijsko vzmetenje, pri katerem so vzmeti štirikratno povezane (milenium). Tudi pri vzmetenju bonel je podobno, čeprav je že nekoliko zastarelo, ker zaniha vsaka vzmet posebej, pri šlarafijskem pa s štirikratno povezavo dobimo izredno močno ležišče, posebno primerno za večjo težo. Lateks je znan po tem, da je nekoliko toplejši, problem pa se pojavi pri mešanicah. Naše podjetje je eno redkih v Sloveniji, ki ima na jedrih všito navedbo, da gre za 100-odstotni lateks. Kakovosti jedra torej ne izkazujemo s splošnim certifikatom, ampak z odtisom na vsakem jedru. In ta žig je zelo pomemben. Nekateri prodajalci certificirajo vrsto ležišča, potem pa v različnih serijah pride do razhajanj med splošnim certifikatom in dejanskim stanjem. Mešanice so si na videz podobne, dejansko pa ne. Mi imamo na vsakem jedru žig, ki ni najcenejši, vendar je tako pri nas vsako ležišče posebej certificirano in zanj lahko jamčimo. Poleg tega smo letos uvedli tudi novost, višje ležišče iz lateksa. Že doslej smo bili na tem področju vodilni in smo imeli v ponudbi tovrstna ležišča, visoka 18 centimetrov, zdaj pa je ta višina do 24 centimetrov, kar prinaša še večje udobje.«

Vzmetnice Vaša ponudba temelji na vzmetnicah z žepastim vzmetenjem. V ponudbi imate ležišča z vzmetmi večjega in manjšega premera. »Žepasto vzmetenje se od drugih vzmetenj razlikuje po premeru samega vzmetnega jedra. Dejstvo je, da več ko je všitih vzmeti v sistem, ena zraven druge, boljša je lega telesa. Število vzmeti pri manjšem premeru je v primerjavi z žepastim sodčkastim vzmetenjem (soft-touch) podvojeno. Vzmetnice iz žepastega sodčkastega vzmetenja (soft-touch) so vpete v enojnem ali dvojnem kovinskem okvirju, pripomorejo pa k dobri opori hrbtenice. Vzmeti so všite v sistem ena zraven druge, tako da prosto nihajo in se v primeru, da se partner obrne, tresljaji ne prenašajo. Trdoto vzmetnega jedra uravnavamo z debelino žice – debelejša ko je, kompaktnejše je vzmetno jedro. Vse naše žepaste vzmetnice so obdelane z bombažem, filcem ali lanom. Kovinski okvirji so zaščiteni z visokoelastično hladno peno EMC z odprtimi porami. Vsi kovinski deli so razmagneteni. Z robno ojačitvijo vzmetnica dodatno pridobi zračnost in ima daljšo življenjsko dobo. Rob vzmetnice je treba okrepiti zaradi zaščite naravnih materialov pri vstajanju iz postelje in leganju vanjo. S tem načinom dosežemo kompromis zračnosti, zaščito naravnih materialov in prevleke. V primeru kombinacije dveh ležišč je sredinska »luknja« zanemarljiva. Manjši premer pet- ali sedemconskega jedra (s podano telesno višino) pripomore k natančnejši podprtosti v ledvenem in vratnem delu telesa. Vzmetnica telo objame in daje občutek lebdenja v kombinaciji s spominskim lateksom in spominsko peno. Število vzmeti pri manjšem premeru je v primerjavi z žepastim (soft-touch) sodčkastim vzmetenjem podvojeno. Zadnja naša novost je linija Premium, ki je nadgradnja vzmetnic manjšega premera. Vsako vzmetnico naredimo za posameznega naročnika, so pa to ležišča za najzahtevnejše kupce. Na primer vzmetnica Luxus ima dvojno pomanjšane vzmeti, ki dajejo občutek imitacije vodne postelje. Klasično vzmetenje je namenjeno uporabnikom, ki želijo cenejšo vzmetnico za krajše udobje. Vzmetenje bonel je izdelano iz vzmetnega jekla premera 2,2 mm. Njegova značilnost je, da so vzmeti po vsej ležalni površini povezane z jekleno spiralo. Vzmetnice iz šlarafijskega vzmetenja pa sodijo med najbolj čvrste vzmetnice. Posebnost je v vezanju šlarafijskega vzmetenja, saj je vsaka vzmet štirikratno povezana okoli svoje osi. Vezava je izključno ročna, za razliko od vzmetenja bonel, ki se izdeluje strojno. Šlarafijsko vzmetenje je nepogrešljivo pri močnejših uporabnikih, ki tehtajo 130 kilogramov in več.«

Vzglavnik Poudarjate pomen dobrega vzglavnika. »Vsak vzglavnik je zgodba zase, njegova izbira pa je spet odvisna od spalnega položaja. Nekdo, ki spi na boku, mora imeti anatomsko oblikovan vzglavnik, ki ustrezno podpre vratni del hrbtenice. Pri tistem, ki spi na hrbtu, je skoraj povsem vseeno, kakšen vzglavnik ima, saj je ležanje na hrbtu optimalen položaj. Uporabnik, ki spi na trebuhu, pa ga tako rekoč ne potrebuje. Imamo celo vrsto vzglavnikov različnih višin in jeder, a najprej si moramo izbrati ležišče in šele potem vzglavnik.« Starejši in bolniki se pogosto znajdejo pred težavo kako kupiti primerno posteljno jedro in tudi posteljo. Pri vas imate rešitev za oboje? »Specialne bolniške postelje so drage, človeku pa se neredko zgodi, da mora v postelji preživeti mesec, dva ali tudi več, vendar z dobro zdravniško napovedjo, in zato se številni ne odločijo kupiti specialne postelje, ki preprečuje preležanine. Naše postelje so nekakšen kompromis, vendar ne na škodo kakovosti. Z električnimi podlogami in specialnimi vzmetnicami se cene naših specialnih postelj, ki preprečujejo preležanine, gibljejo med 800 in 1000 evri, gre pa za kakovostno posteljo, ki jo bo vsak uporabnik rad uporabljal tudi, ko ne bo imel več težav s preležaninami. Drugi naš pristop pa so postelje, namenjene starejšim in tistim, ki zaradi različnih težav težko sedejo na relativno nizke postelje. Zato smo začeli izdelovati višje postelje, pri katerih mora biti od tal do vrha vložka najmanj 60 centimetrov.«