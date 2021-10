Po horizontali so cone pri vzmetnicah in ležiščih iz lateksa prilagojene in različne trdote, po vertikali pa so skrbno premišljena kombinacija različnih materialov. Z razvojem podjetja so ponudbo razširili s programi dodatkov za ležišča, kot so vzglavniki, letvene podloge, postelje, odeje in drugo, njihove vzmetnice pa so že dvajset let ene vodilnih na našem tržišču, v veliki meri tudi zato, ker ležišče iz vzmeti ponuja toliko različnih možnosti in kombinacij materialov. Podjetje vodi od ustanovitve naprej Marko Peterka, s katerim smo klepetali o zadnjem dogajanju na tržišču.

»Praktično tako kot v številnih drugih dejavnostih. V prvi fazi se je vse skupaj ustavilo, kasneje pa se je prodaja vrnila in celo povečala. Bilo je več spletnega povpraševanja, še vedno pa prisegamo na osebni stik.«

»To je odvisno od posameznika in njegove odločitve. Na žepastem vzmetenju je drugačen občutek kot na ležiščih iz lateksa. Žepasto vzmetenje priporočamo ljudem, ki so bolj nagnjeni k potenju, tudi težjim, to pa predvsem zato, ker je med vzmetmi več zraka. Pri ležišču iz lateksa dobite v prvem trenutku, ko ležete, občutek večje togosti. Če želite uporabljati latoflekse, se pravi električne podloge, ki jih je mogoče dvigniti, je edina prava odločitev in možnost ležišče iz lateksa. Žepasto vzmetenje namreč ni primerno za uporabno na podlogah, ki jih je mogoče dvigniti. Ležišča iz pene favoriziramo nekoliko manj, saj gre za umeten material. Včasih je zanje veljalo, da so to ležišča nižjega cenovnega razreda, kar pa ni nujno. Pena je lahko zelo kakovostna, ima svoje prednosti, so pa med penami velike razlike. Imate visokoelastične pene, različne gostote, spominske pene … Če je pena zelo kakovostna, je to prav tako zelo dober izdelek. Res pa je, da je odločitev povezana vedno tudi z osebno preferenco, in če to upoštevam, lahko rečem, da meni osebno nekako najbolj odgovarja ležišče iz naravnega lateksa.«

»Ležišča iz lateksa v naši trgovini ponujamo v treh linijah. Mešanico naravnega in umetnega lateksa, kjer je ob naravnem lateksu tudi določen odstotek pene. Potem pa imamo še dve liniji naravnega lateksa, in sicer 100-odstotni lateks po postopku dunlop in drugi lateks naravnega izvora, pridobljen po postopku talalay. Ležišče iz naravnega lateksa zagotavlja boljšo elastičnost, boljši pretok zraka in ponuja prijetnejši oprijem telesa. Ležišča in vzglavniki iz naravnega lateksa imajo tudi daljšo življenjsko dobo. Izboljšana je elastičnost izdelkov, ki jih lahko proizvedemo v več ergonomskih plasteh za boljšo podporo telesu. Vsa naša jedra iz lateksa imajo poleg certifikata tudi žig, ki je ulit v jedro. Edini slabši plati – če sploh lahko tako rečem – lateksa sta, da ga moramo vsak mesec obrniti in njegova nekoliko večja teža. Kakovostnejši ko je, težji je.«

Letvene podloge

Pri letvenih podlogah so velike razlike. Letvene mreže so narejene podobno kot smuči. Se pravi vezana plošča iz jelovine, lesa breze ali bele bukve. Letvice so vpete v kavčukove čepe različnih trdot, pomembno je, kolikokrat je letvica lepljena, kako je široka in zato tukaj občasno prihaja do težav zaradi neprimernih letvic. Pomemben je tudi razmak med letvicami. V naši liniji ležišč premium so premeri manjših vzmeti nekako 2 cm, če je razmak med letvicami večji, 5 cm in več, pride do tega, da vzmeti nimajo pravilne opore. Zato je pomembno, da posteljo gledamo kot celostni nakup. Ne smemo kupovati oziroma gledati na posteljo le s pogledom na ležišče in vzglavnik, ampak moramo še kako misliti tudi na podloge in celotno posteljo. Nenazadnje tudi na rjuhe in odeje in tudi spalnica mora biti spalnica. Potrebujemo prostor, ki je namenjen spanju. Različna ogledala, električne naprave in druga šara, ki lahko moti s sevanjem, ne sodijo v spalnico.«

»Povečano povpraševanje je v veliki meri posledica sprejemljive cene. Moramo pa ob tem vedeti, da čeprav električna podloga lahko dvigne ležišče v povsem sedeč položaj, to ni bolniška postelja. Je pa primerna za blaženje posebnih težav in pripomoček, ki ga je mogoče praktično uporabiti v marsikateri situaciji. Če pa se pošaliva, je na postelji s to podlogo najbolj udobno branje knjige.«

»Ležišče iz lateksa je treba obrniti enkrat na mesec. Mi sicer naravni lateks (dunlop, naravni izvor) vgrajujemo tudi v ležišča na plovilih, kjer je vlaga prisotna praktično ves čas, kar pove svoje. Naravni lateks ni nagnjen k povečanemu vlaženju, če pa boste po takšnem ležišču polili čaj, ga je treba obrniti, da se posuši na primerni podlagi. Nikakor pa ga ne smete zračiti na soncu. Ob tem imajo vsa naša ležišča snemljive podloge, kar je pomembno za vzdrževanje higiene, številni uporabljajo tudi nadvložke.«

»V najhujšem primeru lahko splesni. V izjemnih okoliščinah lahko v ležišču pride do tako velike vlage, da to povzroči pojav plesni.«