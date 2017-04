Po uvodnih tekmah četrtfinala lige prvakov imajo največ možnosti za napredovanje med najboljšo evropsko četverico Juventus, Monaco, Real Madrid in Atletico Madrid. V največjih škripcih je Barcelona, ki je bila v podobnem breznu že v osmini finala, a se je po čudežu uvrstila v drugi krog končnice.

Čilenski nogometaš Arturo Vidal je imel ob koncu prvega polčasa enajstmetrovko, po kateri bi lahko Realu zabil drugi gol in mu izdatno otežil gostovanje v Münchnu. Žogo je poslal visoko čez gol, Bayern pa je v drugem polčasu razpadel po dveh zadetkih Cristiana Ronalda in rdečem kartonu Javija Martineza. Ronaldo je prvi nogometaš na svetu, ki je v evropskih tekmovanjih zabil sto golov, na Bavarskem pa je prekinil strelsko sušo v ligi prvakov, ki je trajala rekordnih 659 minut. »Še kdo dvomi o meni? Verjetno so ti ljudje v manjšini,« je komentiral Realov junak Cristiano Ronaldo. Kraljevi klub je proti bavarskim vratom sprožil 23 strelov, kar se je Bayernu nazadnje pripetilo pred šestimi leti. Ob popolni premoči vodilnega moštva španskega prvenstva so imeli Nemci srečo, da so pred povratno tekmo v Madridu izvlekli poraz z 1:2. Čez slab teden dni bodo vse upe položili v vrnitev napadalca Roberta Lewandowskega, ki je v sredo zvečer manjkal zaradi poškodbe rame. »Nismo še mrtvi, a bomo imeli zelo zahtevno delo. Veliko dejavnikov je vplivalo na končni izid prve tekme,« je rekel trener Bayerna Carlo Ancelotti.

Atletico je ugnal Leicester po sporno dosojeni enajstmetrovki, ki jo je zanesljivo realiziral Antoine Griezmann. Angleški prvaki so enotnega mnenja, da so bili v Madridu oškodovani, njihov trener Craig Shakespeare pa je povedal, da je podarjena enajstmetrovka spremenila potek tekme. Atletico je v zadnjih treh evropskih sezonah dvakrat igral v velikem finalu lige prvakov in obakrat izgubil proti mestnemu tekmecu Realu. Ni nemogoče, da bi se tradicionalna madridska nasprotnika srečala tudi 3. junija, ko bo finale gostil Cardiff. Pomembno gostujočo zmago na prvi četrtfinalni tekmi je dosegel Monaco (3:2), ki je izkoristil preplašenost Borussie po torkovih eksplozijah v Dortmundu. Nemški trener Thomas Tuchel si je želel, da bi tekmo prestavili za nekaj dni, vendar je urnik vseh tekmovanj tako natrpan, da Evropska nogometna zveza ni imela posluha za prošnjo Borussie.

V Kataloniji še vedno odmeva zaušnica Juventusa, ki je do vrha napolnil mrežo Barcelone in jo pahnil na rob izpada iz lige prvakov. Lokalni mediji so se vnovič razpisali o porušenem odnosu med odhajajočim trenerjem Luisom Enriquejem in nogometaši. Barcelona plačuje kazen za nepremišljene nakupe. Na udaru navijačev sta se znašla predvsem Andre Gomes in Jeremy Mathieu, zato katalonski športni časopis Sport že namiguje, da se v Barceloni obeta revolucija igralskega kadra. Na najvišjem klubskem seznamu želja je Philippe Coutinho, manj možnosti je za prihod Marca Verrattija. Argentinski virtuoz Paulo Dybala je že razrešil vse dvome o svoji prihodnosti, saj je z Juventusom podpisal novo pogodbo. V Torinu bo ostal do leta 2022.