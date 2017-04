Pred enajstimi leti in osmimi meseci je leta 2005 prvič zadel v dresu rdečih vragov, in sicer proti Debrecenu. Po 659. minutah brez uspeha na evropskih zelenicah, ko ni zadel vse od lanskega septembra, bi ga skorajda prehitel Lionel Messi. Včeraj pa je vendarle kot prvi nogometaš dosegel mejnik stotih zadetkov, ko je preobrnil srečanje na gostovanju proti Bayernu iz Münchna.

143 tekem in 100 zadetkov

Prvi koraki na evropskih zelenicah pod okriljem Uefe niso bili obetavni. Le najbolj optimistični bi napovedali takšen dosežek. Na prvih 32 tekmah, ki jih je odigral v Evropi za Manchester United in Sporting, je zabil samo enkrat, nato pa je potreboval zgolj nadaljnjih 64 tekem, da je prispel do številke 50. Le trije zadetki od danes skupno stotih niso bili doseženi v osrednjemu delu lige prvakov. Enega je dosegel v kvalifikacijah, dva v superpokalu. Dvajset jih je zabil nemškim klubom, od tega je ekipi Bayern München na petih tekmah mrežo zatresel šestkrat. Največ zadetkov je zabil nizozemskemu Ajaxu in nemškemu Schalkeju, obema sedem.

Za vratarje je bila 70- krat usodna desnica, 14-krat levica, 16 golov pa je v mrežo preusmeril z glavo. Prvi hat-trick je dosegel leta 2012 proti Ajaxu, ko je že igral za Madridčane. To mu je odtlej uspelo še štirikrat. Proti švedskemu klubu Malmö je na eni tekmi zadel celo štirikrat, zanimivo pa je, da ko govorimo o Barceloni, proti kateri zelo pogosto zabija v španskem prvenstvu, na petih evropskih srečanjih še ni bil uspešen. Je pa zato s 17 zadetki rekorder po številu doseženih zadetkov v eni sezoni. To mu je uspelo leta 2014, ko so v finalu premagali Atletico. V prestižni ligi prvakov je postal prvak trikrat, dvakrat z Realom in enkrat z rdečimi vragi.