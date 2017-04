Pešpot v Mali Pišnici je zelo ozka in strma, pobočje se proti strugi spušča na desetine metrov globoko. Pot je nevarna, na kar opozarja tudi tabla. To pot je s prostovoljci sklenil očistiti župan Kranjske Gore Jani Hrovat. Občane je na čistilno akcijo povabil na družbenem omrežju. A gre za varovani del Triglavskega narodnega parka in za nameravani poseg župan ni imel niti enega samega potrebnega soglasja, so prepričani v TNP. »Zato so naši nadzorniki odšli na kraj dogajanja, ker so skladno z veljavnim zakonom dolžni ukrepati. Prišlo je nekaj deset prostovoljcev z žagami, lopatami. Pot naj bi namreč urejali tako, kot si je zamislil tisti, ki jih je povabil,« je povedal vodja nadzornikov TNP Sašo Hrovat.

Na kraj dogajanja je prišlo pet nadzornikov TNP, ki so se povzpeli po poti, da bi ugotovili stanje in opozorili udeležence, da je njihov poseg v okolje v neskladju s predpisi o varovanju narave. »Pot je izredno ozka in na delu, kjer širina ni večja od 60 centimetrov, je župan Jani Hrovat z bodičkom, z bokom in spodnjim delom telesa, odrinil našega nadzornika Rada Legata. Že prej je ob hoji mimo mene nastopil enako agresivno, a jaz sem se lahko prijel za drevo, nadzornik pa je padel po pobočju, se dvakrat prevrnil in le ruševju se lahko zahvali, da ni bilo tragičnih posledic. Pri tem je tudi močno zavpil, ker je bil napad očitno zanj presenečenje. Razlika med obema je že po postavi velika. Župan je korpulenten in je s silo telesa nadzornika poslal v globino. Po dejanju ni pokazal nikakršnega sočutja, ni mu pomagal, ni se mu opravičil. Mi smo o tem seznanili policijo, ki je prišla na kraj dogodka, ker smo delovali kot uradne osebe in izvajali postopek. Naj dodam, da se na začetku postopka župan ni želel izkazati z osebnim dokumentom,« je povedala priča dogodka, prav tako nadzornik Tine Štular. Vodja nadzornikov Sašo Hrovat je poškodovanega kolega odpeljal na jeseniško urgenco, kjer so mu pomagali. Včeraj je počival v domači negi.

Kaj pa je bilo? Nič ni bilo O dogodku smo povprašali župana Kranjske Gore Janija Hrovata, ki se je prošnji za komentar dogodka začudil. »Kaj pa je bilo? Nič ni bilo. Kar pri drugih preverite. Nikogar nisem ne odrinil ne kakor koli prišel v stik. Bil sem pet metrov naprej, ko je nekdo sicer padel, in slišal sem le vpitje. Kričal je 'župan me je porinil', kar pa seveda ni res,« je včeraj svojo inačico dogodka opisal Hrovat, ki potem ni več želel komentirati ničesar. Potrdil pa je, da je šlo za aktivnost v Mali Pišnici, kjer naj bi urejali pot. Zanj dejansko kak sporni dogodek sploh ne obstaja. Nadzorniki so zbranim jasno povedali, da je njihov poseg v okolje nezakonit, in vodja nadzornikov TNP ocenjuje, da bo postopek potekal tako zaradi početja prostovoljcev kot zaradi incidenta. Naj dodamo, da je Jani Hrovat v preteklosti že imel opraviti z nadzorniki TNP. Med drugim je z zmajem poletel s Kredarice, čeprav za to ni imel dovoljenja. »Trdim, da bi se v malo manj srečnih okoliščinah lahko naš nadzornik ubil, saj gre za nevarno pobočje. Obenem pa se sprašujem o odgovornosti tistih, ki so se udeležili akcije. Kaj bo, če bo kdo od naključnih pohodnikov doživel nesrečo na tej strmi poti, ki vodi z Jasne v smeri Jalovca, misleč, da je povsem primerna za pohodnike?« se sprašuje nadzornik Tine Štular. V Policijski upravi Kranj so nam potrdili, da se ukvarjajo s preiskavo o »težavah z osebami, ki naj bi s svojo aktivnostjo posegle v zavarovano območje TNP«, nadzornik Legat pa je včeraj že dal izjavo tudi policiji.