Potem ko so Hrvati s sprejemom interventnega zakona poskrbeli za hiter odhod Ivice Todorića s čela Agrokorja, imenovanje posebnega pooblaščenca, upnikom pa začasno onemogočili sprožitev stečaja največje hrvaške družbe, je v torek z napovedjo zakona za zaščito poslovanja Mercatorja pohitel minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. S tem je mnoge, celo v vrhu koalicije, presenetil in sprožil različne odzive.

Nekateri naši sogovorniki so podvomili, ali Počivalškove navedbe o spisanem zakonu sploh držijo ali pa služijo zgolj populističnemu umirjanju slovenske javnosti. Navsezadnje premier Miro Cerar na tiskovni konferenci nekaj ur prej, ki je bila v celoti posvečena slovenski skrbi za Mercator, kakšnega tovrstnega zakona ni omenil. »Morda pa je Počivalšek izletel, ne da bi o zakonu obvestil premierja,« je bilo celo mogoče slišati v političnih krogih. Tako v kabinetu predsednika vlade kot na gospodarskem ministrstvu so včeraj zagotavljali, da je bil premier z zakonom seznanjen. »Vsi se zavedajo, da je podjetje v tuji lasti in da je slovenska stran v svojih dejanjih omejena. Zato je zakon napisan z veliko mero previdnosti,« so še dod