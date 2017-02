Povprečno slovensko gospodinjstvo porabi najmanj devet ur na teden za različna gospodinjska opravila, od tega vsaj polovico za čiščenje stanovanja. Ker so marsikje delovniki daljši od osmih ur ter nepredvidljivi in ker želimo svoj prosti čas kakovostno preživljati, si dragocene ure za to lahko organiziramo tako, da čiščenje prepustimo strokovnjakom. Na slovenskem trgu se je namreč pred časom, zdaj se že širi na Hrvaško, pojavila storitev beeping, ki so jo razvili v slovenskem zagonskem podjetju Next.

Čiščenje svojega doma lahko naročimo najmanj 48 ur pred njegovo izvedbo. Naročimo ga prek spletne strani, višina cene je odvisna od velikosti stanovanja in storitev, za katere želimo, da so opravljene, saj beeperji ob dodatnem plačilu očistijo tudi okna, pečico, hladilnik, kmalu naj bi bilo mogoče naročiti tudi likanje, napoveduje Jan Dobrilovič , ob Davidu Moharju eden od ustanoviteljev podjetja. Beeping izstopa prav po plačilu storitve, ki je določeno na temelju kvadrature stanovanja, saj sicer čistilci, kar lahko potrdimo iz lastne prakse, računajo svoje storitve glede na ure, ki naj bi jih porabili za čiščenje stanovanja. In zato je lahko vsak postavljal svojo ceno.

Gre za spletno platformo, ki omogoča preprosto naročanje preverjenih in usposobljenih čistilcev doma. Ne rešuje le zadrege lastnikov in najemnikov nepremičnin ali pa airbnb gostiteljev, ko želijo dobiti zanesljivega čistilca stanovanja ali hiše, pač pa tudi čistilcev, ki imajo danes zaradi razbohotenega črnega trga precej zvezane roke pri trženju svojih storitev. Po nekaterih ocenah se namreč v Sloveniji kar 95 odstotkov teh storitev opravlja prek črnega trga.

Le preverjeni so lahko beeperji

»Čistilka Fata ne bo mogla med beeperje,« v smehu pripomni David Mohar, ko se pogovarjamo o tem, kako izbirajo svoje sodelavce. Z njimi jih zdaj stalno sodeluje 22, do konca leta naj bi jih bilo 50. Vsak od njih mora imeti s. p. ter uspešno končati izobraževanje, v katerem se seznani s standardi čiščenja in z delom na terenu. Predložiti mora tudi dokazilo o nekaznovanosti. Med beeperji so predvsem čistilci, ki že imajo izkušnje na tem področju dela, delo prek platforme beeping pa jim omogoča precej več svobode, saj se sami odločajo, kdaj in kje bodo čistili.

»Med našimi sodelavci so predvsem ženske med 30. in 45. letom starosti, ki že imajo izkušnje in ki pri svojem delu zares uživajo. Zanimanje za delo pri nas je zelo veliko, vendar pa od vseh prijavljenih kandidatov v svojo mrežo sprejmemo le okoli sedem odstotkov, saj imamo dokaj visoka in zelo jasna merila,« pove Dobrilovič. Čistilec, ki vso opremo in čistila dobi v podjetju, dobi plačano storitev po odvedbi davka, provizije za spletno plačilo in beepingove marže, ki znaša 20 odstotkov. Beeperji dobijo plačilo za opravljeno delo dvakrat na mesec. »Bolj zagnani so, več dela lahko imajo,« poudarja Dobrilovič.

Pri beepingu so vzpostavili zelo transparenten način spremljanja opravljenih storitev, saj vsak naročnik opravljeno storitev ovrednoti z oceno od ena do pet. Vsak beeper si te ocene lahko tudi ogleda in od naročnika dobi povratno informacijo, kaj lahko pri svojem delu izboljša. Za zdaj se povprečna ocena čiščenja giblje med 4,7 in 4,8. »Z beeperji imamo redna skupna srečanja. Dodatno jih izobražujemo, kot na primer s tečajem komunikacije, in izpopolnjujemo njihova strokovna znanja, kar je pogoj, da ohranjajo status beeperja. Želimo ustvariti čvrsto skupnost beeperjev, ki bodo zgradili močno blagovno znamko in bodo zato tudi ponosni, da delajo kot beeperji,« pojasnjujeta Dobrilovič in Mohar.

Ker so mnogi še vedno precej nezaupljivi do tega, da bi v svoj dom za nekaj ur spustili neznano osebo, so se povezali tudi z zavarovalnico, ki jim zagotavlja kritje morebitne škode do višine 100.000 evrov. Beeping ves čas išče nove sodelavce, saj je trenutno po storitvi več povpraševanja kot imajo čistilcev. »Vendar pa zaradi tega ne hitimo pri sprejemanju novih beeperjev, saj vse temeljito preverimo in usposobimo. Vsaka dva tedna ekipo povečamo za nekaj ljudi,« pravi Mohar.

Iščejo pa tudi sodelavca za kakovost in sodelavce, ki bodo skrbeli za dodatno rast prodaje. »Želimo ponuditi standardizirano kakovost storitve, kar pomeni, da ne glede na to, kako (ne)urejeno je stanovanje, tega očistimo po svojih standardih in zapustimo res čisto,« poudarja Mohar. Vsak naročnik po opravljeni storitvi prejme seznam opravljenih naročil in povabilo, da storitev oceni. »Vsakega naročnika pokličemo in se pogovorimo, kako je zadovoljen s storitvijo. Le s povratnimi informacijami lahko svojo storitev izboljšujemo in marsikaj smo prav na temelju tega že spremenili,« pravi Dobrilovič.