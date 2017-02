Njegov gostitelj Petro Porošenko se mu je ob tej priložnosti zahvalil tudi za »trdno in zanesljivo« podporo ukrajinski suverenosti, ozemeljski celovitosti in neodvisnosti ter nepriznavanje nezakonite aneksije omenjenega polotoka. Predsednika sta se novembra lani sešla v Ljubljani, zdaj pa ugotovila, da se večina tedanjih dogovorov o gospodarskem in kulturnem sodelovanju lepo uresničuje.

Tokrat sta več pozornosti namenila aktualnim razmeram na ukrajinskem vzhodu, o katerih se je Pahor pogovarjal tudi minuli petek v Moskvi z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. V soboto se je ustavil še v Sankt Peterburgu, kjer se je srečal z gubernatorjem mesta Georgijem Poltavčenkom, se udeležil podpisa pisem o nameri o sodelovanju med Festivalom Ljubljana in Marijinskim gledališčem ter med Festivalom Ljubljana in Sanktpeterburško filharmonijo ter obiskal sloviti Ermitaž, kjer sta direktorica slovenske Narodne galerije Barbara Jaki in direktor Ermitaža Mihail Piotrovski podpisala pismo o nameri o sodelovanju med tema dvema ustanovama.

Pred obiskoma v Rusiji in Ukrajini se je o odnosih med EU in Moskvo ter reševanju ukrajinske krize v Berlinu pogovarjal z nemško kanclerko Angelo Merkel.