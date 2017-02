Razpisanih mest v srednjih šolah je po podatkih ministrstva za izobraževanje veliko več, kot je devetošolcev, ki bodo letos kandidirali zanje. Osnovno šolo letos končuje 17.448 učencev, ki bodo lahko kandidirali za skupno 23.440 vpisnih mest na srednjih šolah. Presežek vpisnih mest je v večini regij, kar pa ne pomeni, da je večini učencev mesto na želeni šoli zagotovljeno. Marsikje je to odvisno tudi od odločitev drugih bodočih dijakov.

Prijavo za vpis v srednjo šolo morajo dijaki oddati do 4. aprila. Vsak odda samo eno izpolnjeno prijavnico, razen učencev in dijakov, ki se želijo poleg izbranega programa vzporedno vpisati tudi v program umetniška gimnazija (glasbena in plesna smer). Učenci osnovnih šol prijavnico skupaj s potrebnimi dokazili praviloma oddajo na osnovni šoli, drugi kandidati pa bodisi na osnovni šoli, kjer so končali osnovnošolsko izobraževanje, bodisi neposredno na izbrani srednji šoli.

Največkrat bodoči dijaki določeno šolo spoznajo na informativnih dnevih. Vsekakor pa je dobro, da že pred tem pokukajo v razpis za vpis v srednje šole in preverijo, ali je za program, v katerega se želijo vpisati, treba opraviti poseben preizkus nadarjenosti ali spretnosti. Zanj se je treba na šoli, kjer bodo preizkusi potekali, prijaviti najkasneje do 28. februarja, z obrazcem, dosegljivim na spletni strani ministrstva. Preizkuse bodo šole izvajale med 6. in 18. marcem, potrdila o opravljenih preizkusih pa bodo izdale najkasneje do 27. marca.

V pričakovanju informacij o stanju prijav

Po prijavnem roku bo ministrstvo najkasneje do 7. aprila na spletnih straneh objavilo stanje prijav za vpis po posameznih programih oziroma šolah. Spremembo obsega razpisanih mest oziroma odločitev o morebitnem zmanjšanju obsega razpisanih mest bo objavilo najkasneje do 21. aprila. Učenci, ki se bodo prijavili za vpis v roku in bodo želeli svojo odločitev spremeniti, lahko do 25. aprila prijavo prenesejo na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, ne glede na število prijavljenih na tej na novo izbrani šoli. Po tem roku šole praviloma ne bodo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 30. junija.

Če bo število prijavljenih učencev in dijakov za vpis v posamezni program srednjega izobraževanja tudi po koncu prenosa prijav večje od razpisanega števila mest v tem programu, bo šola s soglasjem ministra sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo učence in dijake (šole) obvestile najpozneje do 6. junija 2017, ministrstvo pa bo na svojih spletnih straneh 30. maja objavilo, katere šole bodo omejile vpis (in v katerih programih).