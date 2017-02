Podobno kot šole so prosta mesta za novince razpisali tudi dijaški domovi. Kot poudarjajo, ne ponujajo le namestitev za mlade, ki se odpravljajo na šolanje v oddaljen kraj. Poleg tega dijaški domovi zagotavljajo zdravo prehrano, dobre življenjske razmere, vzgojni program z vzgojitelji, prostočasne dejavnosti in podobno. Za prihodnje šolsko leto razpisujejo skupaj 2324 prostih mest, kar je 58 mest manj kot v letošnjem šolskem letu. A novinci tudi letos niso zapolnili vseh razpoložljivih mest – kar 709 po vsej državi jih je po podatkih ministrstva za izobraževanje ostalo praznih.

Prijavijo naj se samo v en dijaški dom

Učenci in dijaki, ki želijo v šolskem letu 2017/2018 bivati v dijaškem domu, morajo do 4. aprila dijaškemu domu, za katerega so se odločili, poslati izpolnjeno prijavnico za sprejem (na voljo v dijaških domovih in na spletnih straneh ministrstva za izobraževanje www.mizs.gov.si).

Podobno, kot velja za vpis v srednjo šolo, se lahko vsak dijak prijavi samo v en dijaški dom, v katerem želi bivati, opozarjajo na ministrstvu. Dijaški dom bo do 7. aprila prijavljene kandidate obvestil o možnosti bivanja in nadaljnjem postopku vpisa, vendar si kandidati lahko premislijo in prijavo prenesejo v drug dijaški dom do 25. aprila. O morebitnih omejitvah pri sprejemu novincev bo dijaški dom obvestil kandidate do 6. junija.

Vpis v dijaški dom bo potekal do 4. julija, v jesenskem roku pa do 30. septembra. Med potrebnimi dokumenti zanj je tudi dokazilo o statusu dijaka za šolsko leto 2017/2018. O tem, kako poteka življenje v dijaškem domu, kakšna so pravila in kakšno je vzdušje, pa se bodo dijaki oziroma bodoči stanovalci lahko prepričali na informativnih dnevih. Ti bodo v dijaških domovih, tako kot v srednjih šolah, jutri in v soboto, 11. februarja.