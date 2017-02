Zažganega toasta in krompirja nikar! Tako bi lahko razumeli opozorilo agencije za varnost hrane, ki je v Veliki Britaniji pred kratkim začela kampanjo Prizadevajte si za zlato (Go for gold), s katero ljudi poziva, naj ne jedo zažganega toasta in krompirja ter drugih škrobnatih živil, ki so pečena pri visokih temperaturah. Če jih boste jedli, opozarja agencija, lahko dobite raka. »Ko boste pekli škrobnata živila, kot so krompir, kruh in korenje, si prizadevajte za zlato rumeno ali svetlo barvo,« svetujejo v agenciji, čeprav obenem priznavajo, da o tveganjih, povezanih s snovjo akrilamid, ki nastane, ko toast ali krompir porumeni oziroma, še huje, porjavi, niti sami še vedno ne vedo veliko.

Raje zlato rumena barva kot rjava

Za kaj pravzaprav gre? Rakotvorni akrilamid je rezultat kemijske reakcije med preprostimi sladkorji, na primer glukozo, in aminokislino asparagin, ki jo je mogoče najti v vseh škrobnatih živilih, ko jed segrejemo na več kot 120 stopinj Celzija. Bolj bomo živilo pekli in temnejše in bolj hrustljavo bo postajalo, višja bo raven akrilamida v njem, več ko bo akrilamida, večje pa bo tudi tveganje, da bomo oboleli za rakom. To seveda ne pomeni, da vas je na raka obsodil že današnji ugriz v zažgani toast. Čisto mogoče je, da bi takšen toast lahko jedli vse življenje, in to vsak dan, pa bo možnost, da bi dobili raka, morda še vedno bistveno manjša, kot če bi kadili, pili veliko alkohola ali imeli čezmerno telesno težo.

Zažgani toast v kombinaciji z rakom ni omenjen prvič, a ker opozorila izpred nekaj let, ko so začeli povezovati eno in drugo, niso imela posebnega učinka, so na Otoku zdaj začeli izvajati kampanjo na ravni vsega prebivalstva, medtem ko je Evropska unija že pred desetimi leti prek zdravstvenih svetovalcev začela (pre)nežno opozarjati ljudi, naj se izogibajo zažganemu toastu in zapečenemu krompirju. Podobno, mimogrede, že leta počnejo tudi ameriške zdravstvene ustanove. Prvi dokazi o škodljivosti akrilamida oziroma zapečene škrobnate hrane so se pojavili leta 2002, ko so pri testiranjih na miših ugotovili, da povišana stopnja vsebnosti akrilamida pri živalih povečuje možnost, da bi dobile raka in poškodbe živcev. Testiranj na ljudeh, logično, niso opravljali in jih tudi ne bodo, ker bi s tem ljudem lahko namenoma povzročili raka, je pa verjetnost, da enako velja tudi za nas, velika.