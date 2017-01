Stemcentrx, zagonsko podjetje iz San Francisca, raziskuje najbolj razširjene, najbolj smrtonosne oblike raka ter razvija in proizvaja protitelesa in njim podobna tarčna zdravila. Pri tem izhajajo iz radikalne zamisli, da sprožajo nastanek rakavih tumorjev (spremembe) v njihovih matičnih celicah. Predlani so s kliničnimi poskusi uspešno dokazali, da se je mogoče s tarčnim odstranjevanjem obolelih celic učinkovito spopasti z rakom na pljučih.

V Stemcentrxu pravijo, da je ključ njihovega uspeha v kombiniranju vrhunske ravni raziskovanja in možnosti za dobro proizvodno prakso. Tako lahko hitro napredujejo od odkritja v laboratoriju do zdravljenja bolnikov v kliničnih testih. Trenutno razvijajo pet (tarčnih) zdravil: za drobnocelični rak pljuč, trojno negativni rak dojke, rak na jajčnikih in rak trebušne slinavke so že opravili pozitivne klinične teste, za dve vrsti raka pa so lani začeli prva klinična testiranja. Po napovedi Briana Slingerlanda, izvršnega direktorja Stemcentrxa, bodo v prihodnjih letih razvili več terapij s tarčnim zdravljenjem rakavih matičnih celic.

Kako ukrotiti biologijo? Lansko poletje je Peter Thiel, eden najpomembnejših svetovnih vlagateljev v zagonska podjetja (po oceni revije Forbes je njegovo premoženje vredno 2,7 milijarde dolarjev), presenetljivo podprl predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Prevladujoča tehnološko-podjetniška srenja v Silicijevi dolini, tradicionalno naklonjena demokratom, se je zgražala, prej kot v pol leta pa je uvidela, da je Thiel – kot že tolikokrat doslej – stavil na pravega konja. Prvič pri tridesetih, ko je bil glavni pri ustanovitvi spletnega plačilnega sistema Paypal. (Med soustanovitelji so bili še Elon Musk, Spacex/Tesla; Reid Hoffman, Linkedin; Steve Chen, Youtube; David Sacks, Yammer; in Max Levchin, Yelp). Ob prodaji Paypala Ebayu je Thiel za svoj delež iztržil 55 milijonov dolarjev. Leta 2004 je bil prvi vlagatelj v Facebook, pozneje je investiral tudi v Spacex, Spotify in Airbnb. Manjkal ni niti pri ustanovitvi Palantir Technologies, podjetja, utemeljenega na Paypalovem podatkovnem sistemu odkrivanja goljufij. Zraven je bila tudi Cia in pozneje se je šušljalo, da so s pomočjo njihovega programa izsledili pakistansko skrivališče Osame bin Ladna. Leta 2005 je Thiel s partnerji ustanovil Founders Fund, sklad tveganega kapitala za financiranje podjetij, ki razvijajo vrhunske tehnologije. V zadnjih letih vlagajo predvsem v biotehnološka zagonska podjetja, doslej so jih podprli več kot 25, nekaj od njih pa jih je že preseglo tržno vrednost milijarde dolarjev. Največ med biotehnološkimi novoustanovljenimi podjetji je Thiel stavil na Stemcentrx: v štirih letih je vanj vložil 300 milijonov dolarjev.