Vsaka zaplata zemlje v Ljubljani, kjer se da brezplačno parkirati, je zlata vredna. Tudi v širšem mestnem središču je še veliko skritih kotičkov, kjer iz različnih razlogov ne stojijo parkomati, in številni vozniki jih s pridom izkoriščajo. Eno takih divjih parkirišč je ob Tivolski cesti pri trgovini z glasbenimi izdelki Hartman. Tik ob trgovini je tudi vhod Študijskega centra za narodno spravo in tamkajšnji zaposleni se radi pripeljejo praktično pred prag službe in tam zastonj pustijo svoje avtomobile. Ker se informacije o zastonjkarskem parkiranju hitro širijo, svoje avtomobile na tem zemljišču puščajo tudi drugi vozniki. Z njimi se je Študijski center za narodno spravo skregal.

»Najprej so nas opozarjali, da tu ne smemo parkirati. Potem pa so začeli groziti z odvozom vozil in nam začeli za brisalce zatikati opozorila, da je to njihovo zemljišče, in zraven dodajali nekakšen sklep vlade, ki naj bi to potrjeval. Ko sem jim razložil, da to zemljišče ni njihovo in naj me zato pustijo pri miru, so nehali,« nam je povedal eden od okoliških zaposlenih. Poslal nam je dopis centra, v katerem res trdijo, da je zemljišče ob Tivolski cesti njihovo in da bodo naročili odvoz vozila, če bo treba. Sklep vlade, na katerega se opirajo, govori o prenosu pravice upravljanja prostorov na Tivolski cesti 42 z ministrstva za pravosodje na Študijski center za narodno spravo. Poleg poslovnih prostorov sta v sklepu res navedeni še dve zemljišči, vendar nobeno od njiju ni zemljišče ob cesti, kjer se zastonj parkira. To zemljišče je namreč v občinski lasti in je v katastru še vedno del ceste.

Voznike naj bi opozarjali le zaradi dovoza

Če bi v Študijskem centru za narodno spravo želeli na občinskem zemljišču urediti svoje parkirne prostore, bi se o tem morali dogovoriti z ljubljansko občino ter nato postaviti opozorilne table in zarisati talno signalizacijo. V centru priznavajo, da tega niso storili. Si pa, kot pravijo, že več let prizadevajo za ureditev etažne lastnine in določitev pripadajočih zemljišč k stavbi, s čimer bi rešili tako vprašanje parkiranja kot dovoza do dvorišča, kjer parkirajo stanovalci Vošnjakove ulice 14 in 16. Po njihovih besedah je dovoz pogosto zaparkiran in prav v teh primerih naj bi voznike opozarjali, da morajo umakniti avto. »Nikoli nismo naročili nobenega odvoza avtomobila. Mi voznike opozarjamo le zato, ker se stanovalci obračajo na nas, da je dovoz do dvorišča zaparkiran,« nam je pojasnil Boštjan Kolarič, ki naj bi bil po besedah naših sogovornikov glavni reditelj na tem »parkirišču«.

V centru ne skrivajo, da v povprečju pred stavbo na Tivolski cesti 42 parkirajo tudi štirje njihovi zaposleni. A po Kolaričevem vedno pazijo, da ne motijo dostopa do dvorišča. Na vprašanje, zakaj v dopisu trdijo, da je zemljišče ob Tivolski cesti njihovo, nam v centru niso znali prepričljivo odgovoriti. Poslali so nam izvedeniško mnenje, ki naj bi govorilo v prid temu, da bi moralo biti zemljišče njihovo, ampak dejstvo je, da je to zemljišče za zdaj občinsko in da bo o morebitnih spremembah odločalo sodišče.