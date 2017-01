Novomeška družba CGP ima do 6. marca čas, da v skladu s pogodbo dokonča drugi del parkirne hiše Kozolec. Po podatkih občinske službe za razvojne projekte in investicije trenutno na gradbišču potekajo priprave za izvedbo tehničnega pregleda. Na občini načrtujejo, da bodo novi del parkirne hiše Kozolec odprli letos spomladi. V njej bo na voljo 249 parkirnih prostorov.

Na občini še nimajo končnih številk, koliko jih bo v resnici stala gradnja te parkirne hiše. Gradbena pogodba s CGP sicer znaša slabih 2,9 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost. A k temu znesku bo občina morala prišteti še vse stroške, ki so nastali zaradi razdrtja partnerstva z družbo Zil inženiring.

Po prvotnih načrtih bi namreč ravno Zil moral zagotoviti potrebna sredstva za gradnjo parkirne hiše, a ker se je družba znašla v finančnih težavah, je občina prekinila pogodbo z Zilom in se projekt odločila dokončati sama. Občina in Zil medsebojna razmerja sedaj urejata na Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije, ki se še ni zaključila. Zaradi načela zaupnosti v času arbitraže na občini niso želeli dajati dodatnih informacij o tem postopku.

Na Kongresnem trgu parkiranje upada, v Kozolcu ne

Ob tem velja omeniti, da podatki o zasedenosti občinskih parkirnih hiš Kozolec in Kongresni trg kažejo, da na slednjem parkiranje še vedno rahlo upada, medtem ko se je v Kozolcu parkiranje v letih 2015 in 2016 povečalo. V obeh omenjenih parkirnih hišah je skupno 968 parkirnih prostorov. Če seštejemo, koliko avtomobilov je v zadnjem letu parkiralo v obeh omenjenih parkirnih hišah, ugotovimo, da je njihovo število manjše kot leto poprej.

Na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah pa kljub temu pričakujejo, da se bo število parkiranj v občinskih parkirnih hišah v letošnjem letu povečalo, predvsem na račun gradnje druge faze parkirne hiše Kozolec pa tudi zaradi abonentskega parkiranja v Kozolcu, ki ga je »družba ponudila stanovalcem zaradi spremembe prometnega režima na Kersnikovi ulici«, so zapisali v svojem letnem načrtu.

Ljubljanska parkirišča in tržnice pa si v letošnjem letu obetajo dodaten zaslužek tudi od pobiranja parkirnin na odkritih parkiriščih in na območjih kratkotrajnega parkiranja. Ravno ta območja, ki so opremljena s parkomati, so najbolj zasedena z vozili, saj podatki iz letnega načrta kažejo, da je lansko leto na njih parkiralo skoraj 7,5 milijona vozil. Letos načrtujejo, da se bo število vozil povečalo za 1,1 odstotek. Omenjeno javno podjetje upravlja tudi parkirno hišo v sklopu kopališča Kolezija, kjer je na voljo 86 parkirnih prostorov. Lansko leto je tam parkiralo 2898 vozil, ravno toliko pa jih Ljubljanska parkirišča in tržnice pričakujejo tudi v letošnjem letu.