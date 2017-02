Po poročanju ene od prič je moški najprej napadel enega od vojakov na straži, drugi pa ga je nato ustrelil. Napadalec ni umrl, je pa resno poškodovan.

Ceste v bližini so zaprli za ves promet in pešce. Zaprt je tudi Louvre, v katerega ne sme več nihče vstopiti ali izstopiti. »Hujši incident ogrožanja javne varnosti v Parizu v bližini Louvra,« so prek twitterja sporočili s francoskega notranjega ministrstva.

Louvre je ena največjih turističnih atrakcij v Parizu. Po različnih terorističnih grožnjah iz preteklih let so oblasti poostrile prisotnost varnostnih sil na območju.