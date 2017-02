Vladna ekipa Donalda Trumpa se s težavami prebija skozi senatne potrditve. V sredo je sicer skozi to sito zdrsnil predlagani zunanji minister Rex Tillerson, pod vprašajem pa je predsednikova izbira ministrice za izobraževanje Betsy DeVos, in to ne le zaradi demokratske obstrukcije, ampak ker ni po volji tudi vsaj dveh republikanskih senatorjev.

Poleg tega še vedno odmeva prepoved vstopa beguncem in državljanom sedmerice pretežno muslimanskih držav v ZDA. Temu se je pridružil še nesporazum s pacifiško zaveznico Avstralijo. Že dogovorjeni ameriški sprejem beguncev iz Afganistana, Irana, Iraka in še nekaterih azijskih držav, ki so se znašli v tako imenovanih off shore sprejemnih avstralskih centrih v Papui Novi Gvineji in otočju Nauru, je Trump v telefonskem pogovoru z avstralskim premierjem Malcolmom Turnbullom označil za najslabši možni dogovor in po navedbah ameriških medijev enostavno odložil slušalko. Pred tem naj bi Avstralcu zabrusil, da bi bil sprejem omenjenih beguncev enak uvozu bombnih napadalcev iz Bostona. Dogovor, sprejet v času predsednika Baracka Obame, je predvideval premestitev 1250 iskalcev azila iz omenjenih centrov v ZDA.

Ameriška vlada je v sredo sporočila, da prepoved vstopa v ZDA iz sedmih muslimanskih držav ne velja za imetnike zelene karte, ki jim dovoljuje bivanje in delo v Ameriki. Nejasnost v zvezi s tem je povzročila precej zmede na letališčih po svetu, kjer imetnikom zelene karte niso dovolili vkrcanja na lete v ZDA, razlagalci Trumpovega odloka pa so sprva vztrajali, da izjem od prepovedi ni. Tudi republikanske kritike o nepremišljenosti dekreta so pripomogle, da so imetnike zelenih kart izločili iz prepovedi, pri čemer pa je vlada to odločitev skušala prikazati kot pojasnilo predsednikovega dekreta in ne kot njegov popravek.