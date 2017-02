Samsung Gear S3 v prvi vrsti prepriča z videzom. Ura je po zaslugi težjega jeklenega ohišja, usnjenega pasu in odličnega zaslona AMOLED videti enkratno. Sploh zaslon očara s svojo izjemno ostrino, kar ga uvršča med najboljše na trgu. Obstajata sicer dve različici: klasična in bolj športna »Frontier«, obe pa sta občutno večji od prejšnjega modela.

Kot rečeno, ura je primarno podaljšek mobilnega telefona. Na njej torej na hitro pregledujemo vsebine in predvsem obvestila, ki smo jih uporabniki pametnih telefonov še kako vajeni – ura dejansko izboljša uporabniško izkušnjo telefona, saj ni potrebe, da za vsak pisk iz žepa ali torbe vlečemo telefon, ampak obvestila intuitivno pregledamo na uri.

Posebej je praktična možnost, da sprejmemo klic prek ure, se prek nje pogovarjamo ali pa prek nje pošljemo glasovno MMS-sporočilo (pomislite, kako praktično in nemoteče je to lahko med vožnjo v avtomobilu). Poleg te funkcije pa uro lahko uporabljamo še za določene aplikacije, katerih razpon se giblje od športa do pregledovanja novic.

Ura ima vgrajen sprejemnik GPS, kar pomeni, da se lahko teka lotite brez spremljave telefona in še vedno štejete pretečene kilometre in kalorije, prav tako srčni utrip prek skritega merilnika na spodnji strani ohišja.

Taka ura je lahko odličen sopotnik za vse rekreativne športnike, ki želijo malce bolj podrobno spremljati svoje treninge. S pomočjo raznih aplikacij jo lahko prilagodimo za najrazličnejše namene (kolesarjenje, tek, fitnes), kar jo postavlja ob bok striktno športnim uram. Ravno to pa je čar pametne ure… en trenutek je elegantni sopotnik, že v drugem trenutku športni trener.

Ostrejši kritiki uri očitajo, da ura podpira preozek nabor aplikacij. Prav tako je na mestu vprašanje, ali si taka ura res zasluži tako visoko ceno (okrog 400 evrov). Vseeno ne gre za izdelek, ki bi ga morali vsi imeti. Sploh če še upoštevamo dejstvo, da so nekateri glavni konkurenti na svoje oddelke pametnih ur kar malce pozabili (Sony, LG).

Tak zapestni pripomoček bo seveda v vsej svoji polnosti lahko zaživel zgolj v angleško govorečih regijah. Tam googlov glasovni pomočnik namreč omogoča širok nabor praktičnih storitev, v Sloveniji pa se lahko zadovoljimo zgolj z najbolj osnovnimi.

Za koga je ta ura namenjena in kako se obnaša na zapestju, pa si poglejte v spodnjem videu.