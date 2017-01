Glede na omenjene raziskave je decembra povpraševanje po OLED televizijah poskočilo za 70 odstotkov. Kaj pa sploh je OLED ali LED LCD tehnologija?

Kaj je OLED? Kratica pomeni »organic light-emitting diode«. To tehnologijo predstavljajo organske komponente, ki ob stiku z električnim tokom zažarijo. Ko niso pod napetostjo, so ugasnjene in posledično popolnoma temne - to pomeni izjemno kontrastno sliko z razločnimi temnimi toni. Posebnost tehnologije je tudi, da so takšne naprave izjemno tanke in lažje.

LED - LCD Kratica pomeni »light-emitting diode«. Takšne zaslone sestavljajo male diode - torej posamezne napravice, ki žarijo ob premikanju elektronov. Posamezna dioda sicer ni tako majhna, da bi lahko predstavljala posamezno ločljivostno točko (piksel). Zato se predvsem uporabljajo v sinergiji z LCD tehnologijo, kjer skrbijo za osvetljavo. Torej, LED televizorji kot taki ne obstajajo! Gre zgolj za LCD televizorje, ki uporabljajo tudi LED tehnologijo. Na trgu je z LED LCD kraticami še veliko zmede, zatorej bodite pozorni na nepotrebno zavajanje. Plazma? Tehnologija se umika.

Katera tehnologija je boljša? Obe tehnologiji se hitro razvijata in splošno gledano razlike niso velike. Vendar, če ste petičnež in zahteven uporabnik, potem je boljša izbira OLED. Takšni televizorji dejansko nudijo boljšo vizualno izkušnjo, so lahko večji od LED LCD, potrošijo manj energije in omogočajo boljšo sliko pri gledanju pod različnimi koti (če imamo televizor v dnevni sobi, se namreč redko zgodi, da sedimo na popolnem mestu, naravnost pred televizorjem. Zato je to lastnost pomembno upoštevati, če sedite nekje ob robu dnevne sobe). Aja, OLED so seveda dražji televizorji.

Ukrivljeni zasloni Namen rahle krivulje zaslona je predvsem minimaliziranje odsevnosti. To posledično pomeni bolj jasno in kontrastno sliko, hkrati pa krivina okrepi občutek globine, daje občutek, da gledate širšo sliko in izboljšuje kontrast po celotnem vidnem polju. Res pa je, da takšen način gledanja ni pravšnji za vsakogar, zato pred nakupom preizkusite takšen tip televizorja.

Različne tehnologije za izboljšanje slike HDR - je samo ena od teh. Ta tehnologija omogoča kontrastne in pristne slike, ki vsebujejo več podrobnosti in barv. Vendar vsak HDR televizor še ne predvaja slike v tem načinu - vsebina mora biti najprej kompatibilna s to tehnologijo. HDR je svoj razmah doživela predvsem v letošnjem letu, ko so se na trgu začeli pojavljati tudi cenejši modeli 4K televizorjev.

Full HD ali UHD (4k) Ločljivost 4k nudi ločljivost štirih Full HD televizorjev, če jih postavimo v dva stolpca, enega na drugega. Torej, nudi veliko bolj podrobno sliko tudi pri zaslonih, ki so zelo veliki (večji od 50 palcev po diagonali, oziroma 138 centimetrov). Full HD ločljivost nudi 1920 vertikalnih stolpcev in 1080 horizontalnih vrstic pikslov. UHD ali 4k nudi 3840 x 2160 pikslov. Prava 4k ločljivost, oziroma »Cinema 4k« pa nudi ločljivost 4096 x 2160 točk, vendar ta navadno ni prisotna pri televizorjih. Če kolebate med Full HD ali 4k televizijo, so pri slednji le malokatere pomanjkljivosti. Glavna pa je ta, da je v tej ločljivosti posnetih za sedaj še malo vsebin. Vendar se bo to vsekakor spremenilo v prihodnjih letih. Zato doplačilo nekaj 100 evrov za večjo ločljivost gotovo ne bo nesmiselno. Bolj kot sama ločljivost pa je pri 4k televizorjih ključna velikost zaslonov. Ti so lahko zelo veliki, a hkrati nudijo izjemno jasno sliko. In prav velikost je tisti faktor, ki bo gledalca najbolj navdušil (po nekih raziskavah velik delež potrošnikov po nakupu potarna, da bi si vseeno želeli večji zaslon). To je torej dejavnik, ki vas bo dejansko presunil - ne pa preskok iz ločljivosti Full HD na UHD.

Velikost? Običajno priporočilo proizvajalcev za televizorje s pravo visoko ločljivostjo (Full HD) je, naj izmerimo razdaljo od televizorja do sedežne garniture v metrih in jo pomnožimo s 25, da dobimo velikost zaslona v palcih. Tako naj bo, na primer, zaslon televizorja, ki je od sedežne garniture oddaljen dva metra, velik 50 palcev (127 centimetrov). Če je televizor od sedežne garniture oddaljen tri metre, potem mora zaslon meriti 75 palcev (190,5 cm). Pri televizorjih z ultravisoko ločljivostjo je treba zaradi izjemno kakovostne in podrobne slike razdaljo množiti z 39. Televizor, ki je le dva metra oddaljen od sedežne garniture ima lahko 78-palčni zaslon (198 centimetrov). Zaslon televizorja, ki je od sedežne garniture oddaljen tri metre, pa ima lahko 117-palčni zaslon (297 centimetrov).

3D Tehnologija Samsung, kot eden izmed glavnih akterjev na trgu televizorjev, je recimo za leto 2016 popolnoma opustil to tehnologijo. Dejstvo je, da za najboljšo 3D izkušnjo še vedno potrebujemo očala, kar pa je moteč dejavnik pri vsakodnevnem gledanju televizije. Tudi vsebin ni veliko v tej tehnologiji. Odločitev je na vas.

TV in internet Večina novih televizij, tudi v najnižjem cenovnem razredu, omogoča povezavo do spleta - dražje tudi brezžično. To je lastnost, ki vam bo prej ali slej prišla prav, zato izbirajte le med takimi televizorji. Dostop do spleta omogoča dostop do raznih spletnih trgovin z aplikacijami, gledanje youtuba, gledanje pretočnih vsebin itd. Taki televizorji imajo hkrati nameščene operacijske sisteme. Po mnenju kritikov je najboljši televizijski operacijski sistem Android TV, nato Firefox OS, Samsungov Smart Hub in Web OS. Zato imajo v ohišju televizije nameščene tudi procesorje, ki poganjajo vso to programsko opremo.

Odzivnost zaslona ali »Blur Factor« Blur Factor je pomemben dejavnik, ki odloča, ali bo slika pri hitrih prizorih zaostajala. Nižji kot je ta faktor, bolj bodo objekti ostri in manj bo senc v sliki. Pet milisekund je že zadovoljivo nizek odzivni čas, kar je manj, pa še toliko bolje.

Cena? Danes tudi za nizko ceno (okrog 400 evrov) dobite sposoben Full HD televizor. Ne bo imel pa vseh tehnologij, ki jih premorejo dragi. Prav te tehnologije pa so ključen faktor, kako jasna, kontrastna in reprezentativna slika bo... Po našem mnenju boste v srednjem cenovnem razredu (od približno 600 do 800 evrov) že dobili odlično napravo.