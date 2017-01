Poljski velikan je na prvi medsebojni tekmi dokazal, da trenutna razvrstitev v skupini D ne odseva realnega stanja. Čeprav so v Stožicah dosegli šele svojo prvo zmago v letošnji sezoni elitnega evropskega tekmovanja, pa so do nje prišli zelo prepričljivo, saj končni razplet tekme v nobenem trenutku ni bil vprašljiv. Belchatow se je torej na igro slovenskih prvakov dobro pripravil in se uspešno uprl vsem njihovim taktičnim domislicam. Če se bodo želeli Ljubljančani tekmecu drevi bolje upirati in tudi osvojiti kakšen niz več, zgolj požrtvovalnost in borbenost ne bosta zadostovali.

»Poskušali bomo odigrati malo drugače, z drugačnimi rotacijami in nekoliko spremenjenimi akcijami. Bomo videli, kako se bo nasprotnik postavil na igrišču, definitivno pa jim moramo otežiti delo. S korektorjem imamo določeno širino, zato bo pomembno, v kakšni dnevni formi bo Apostolos Armenakis,« pred obračunom razmišlja trener ACH Volleyja Zoran Kedačič.

Čeprav ima Belchatow kakovostnejšo igralsko zasedbo, to še ne pomeni, da moštvo ni ranljivo. Na zadnji tekmi konec preteklega tedna so namreč v gosteh z 1:3 izgubili proti drugouvrščeni ekipi Asseco Resovia Rzeszow. »Igrali so s praktično enako postavo kot proti nam, a poljska liga in liga prvakov sta čisto različni tekmovanji,« meni ljubljanski strateg, a obenem priznava: »Res je, niso še izplavali iz nevarnih vod, pa tudi mi imamo svojo računico.«

Kedačič se je s svojimi varovanci na gostovanje odpravil že v ponedeljek zvečer, saj je mesto Belchatow, ki ima nekaj več kot 60.000 prebivalcev, od slovenske prestolnice oddaljeno skoraj tisoč kilometrov. »Lep izlet, ni kaj reči. Dobro se bomo odpočili,« je v šali dejal bloker ACH Volleyja Jan Kozamernik, nadaljeval pa v nekoliko resnejšem tonu: »Pred nami je res dolga vožnja. Verjetno je cenovno bolj ugodno, če gremo na pot z avtobusom. Klub si letalskih vozovnic za vsako gostovanje ne more privoščiti. Osebno me to niti ne moti. Če predolgo sediš, lahko še vedno vstaneš in si pretegneš noge.«

Za 21-letnika in njegove soigralce gostovanje sicer prihaja v nepravem trenutku. Ritem tekem je peklenski, saj bodo v le dveh tednih odigrali kar šest tekem v štirih različnih tekmovanjih. Poleg dveh dvobojev v ligi prvakov jih čakajo še obračuni v državnem prvenstvu, slovenskem pokalu in srednjeevropski ligi. »Naporno je bilo že v januarju, a smo takšnega ritma vajeni. Ne nazadnje ni prvič tako. Kaj drugega, kot da smo na nasprotnike stoodstotno pripravljeni, nam ne preostane. Motivacije nam ne manjka, še dodaten zagon pa nam daje nastopanje v ligi prvakov,« je zatrdil Kozamernik.

Iz tabora Belchatowa, ki ima tako kot ACH Volley po treh krogih tri točke, kljub zadnjemu uspehu v ligi prvakov o slovenskemu nasprotniku govorijo spoštljivo. Razumljivo, saj si do zaključka skupinskega dela spodrsljaja proti na papirju slabšemu tekmecu ne smejo dovoliti. »Znajo igrati dobro in so sposobni premagati kogarkoli. Ne potrebujemo le zmage, temveč vse tri točke. Če nam to uspe proti njim in Craiovi, bomo končali na prvih dveh mestih in se uvrstili v naslednji del tekmovanja,« razmišlja francoski trener na klopi Belchatowa Phillipe Blain. V skupini sta tekmo 4. kroga včeraj že odigrala Craiova in Modena. S 3:0 so zmagali Italijani.