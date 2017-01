Slovenski prvaki prvo letošnjo tekmo v najelitnejšem evropskem tekmovanju kljub renomiranemu tekmecu pričakujejo optimistično. Poleg praznega zdravniškega kartona so jim samozavest vlili uspehi na zadnjih tekmah, saj so minuli teden v Stožicah osvojili pokal Mevza, dobro formo pa potrdili v ponedeljek v državnem prvenstvu, ko so brez izgubljenega niza odpravili kranjski Triglav. Po izidih gre sklepati, da je ekipa v novo leto kljub dvotedenskem premoru uspešno prenesla decembrsko formo. »Zagotovo smo že ujeli tekmovalni ritem. Zadnje tekme so bile dobra priprava pred nadaljevanjem v ligi prvakov. Ekipa ni padla, za kar so zaslužni predvsem igralci, ki so dokazali, da so z glavo pri stvari,« pred današnjim dvobojem pravi trener ACH Volleyja Zoran Kedačič.

A Belchatow bo Ljubljančanom precej večji izziv kot zadnji tekmeci, čeprav so nastopi Poljakov v dosedanjem poteku sezone pod pričakovanji. Poleg tega, da so nazadnje izgubili v finalu poljskega pokala proti Zaksi, jim ne gre po načrtih niti v ligi prvakov, saj so v prvem krogu v gosteh izgubili s Craiovo, v drugem pa premoč morali priznati še Modeni. Tretjeuvrščena ekipa poljskega prvenstva je brez osvojene točke tako prikovana na dno skupine D, kar pomeni, da si novega neuspeha ne sme dovoliti. »V Stožice bodo verjetno prišli zelo nervozni, kar bi nam utegnilo koristiti. Z gotovostjo lahko trdim, da proti nam nujno potrebujejo tri točke. Seveda bomo mi storili vse, da jim to ne bi uspelo,« zagotavlja 32-letni strateg, ki bi s svojimi varovanci v primeru zmage dokazal, da so resni kandidati za napredovanje, poraz pa bi najbrž že pomenil, da je njihova realnost boj za tretje mesto.

Moštvo francoskega trenerja Philippa Blaina je sicer polno zvenečih imen. Še posebej izstopajo poljski reprezentanti Karol Klos, Michal Winiarski, Bartosz Kurek in Mariusz Wlazly, ki je bil na zadnjem svetovnem prvenstvu celo izbran za najboljšega posameznika, medtem ko velja od tujcev izpostaviti srbskega reprezentanta in zmagovalca prve skupine svetovne lige Srećka Lisinca. A kot je slišati iz tabora ACH Volleyja, se na osemkratne poljske prvake izdatneje niso pripravljali, so pa nekoliko večjo pozornost vseeno namenili nasprotnikovemu skok servisu, ki je njihovo najmočnejše orožje. »Kakorkoli se že sliši, naše prioritete niso v ligi prvakov. Za nas sta najpomembnejša slovenski pokal in državno prvenstvo. Igranje v ligi prvakov nam je samo nagrada za uspešne predstave. Če bi zaradi igranja v Evropi izgubili glavo, to gotovo ne bi bilo dobro,« poudarja Kedačić.

Prva tekma tretjega kroga lige prvakov v skupini D med Modeno in Craivo je bila odigrana že v torek, zmage s 3:1 (-24, 27, 18, 16) pa so se veselili Italijani. Ti so se z novim uspehom še utrdili na prvem mestu, sledijo pa jim Craiova, ACH Volley in Belchatow.