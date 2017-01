»Čeprav smo si želeli, da bi Andrea še naprej vodil našo reprezentanco, se je odločil drugače. Kot mi je zatrdil v telefonskem pogovoru, je do dokončne odločitve prišlo včeraj zvečer, po dogovoru s svojim štabom. Kakorkoli, Andrei smo izjemno hvaležni za vse, kar je dal slovenski odbojki in slovenskemu športu. Želimo mu vse najboljše,« je Gianijevo odločitev komentiral predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret.

»Rad bi se vam preprosto zahvalil, da ste me sprejeli medse in za priložnost, ki ste mi jo dali. Hvaležen sem, da sem lahko skupaj z vami doživel to čudovito izkušnjo. Z veliko odrekanja smo ustvarili ekipo z veliko začetnico, ekipo z identiteto. Ponosen sem na to, kar smo dosegli in na to, da ste tudi skozi te uspehe začeli pisati svojo prihodnost,« pa se je od slovenske reprezentance, s katero je na zadnjem EP osvojil srebrno medaljo, poslovil 46-letnik. Italijanski odbojkarski strokovnjak bo svojo kariero najverjetneje nadaljeval na klopi Nemčije, o čemer so poročali tudi tamkajšnji mediji.

Kot so še v sporočilu za javnost zapisali pri OZS, bodo njegovega naslednika poiskali v najkrajšem možnem času.