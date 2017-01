Serijski slovenski prvaki so prvo evropsko tekmo v letu 2017 pričakovano izgubili in po Modeni v skupini D vpisali še drugi poraz. Tokrat je bila v dvorani Stožice s 3:1 (19, 21, -18, 15) boljša tretja ekipa poljskega prvenstva Belchatow. Ljubljanski kolektiv, ki kljub dobljenemu tretjemu nizu resnih možnosti za presenečenje ni imel, je obenem dobil tudi prvi resnejši odgovor, kam sodi v skupini D lige prvakov in kakšne so lahko njegove ambicije v nadaljevanju. Izkazalo se je, da bo navzlic včerajšnji solidni predstavi drugo mesto in napredovanje težko dosegljivo.

Čeprav dvorana nikakor ni pokala po šivih, je bilo vzdušje daleč od komornega. K temu so najbolj prispevali predvsem domači navijači, med katerimi so tisti najbolj zagreti imeli oblečene oranžne majice, tolkli po bobnih in mahali z napihljivimi navijaškimi rekviziti. Zgolj za vzorec je bilo tudi privržencev gostujočega moštva, ki pa bi ostali neopaženi, če eden od njih ne bi imel pri sebi poljske zastave.

Toda če je bilo na tribunah razmerje moči močno v prid domačih, je bilo nekoliko drugače na igrišču. Tam je kakovost izjemno motiviranih odbojkarjev Belchatowa, ki si po dveh porazih novega neuspeha preprosto niso smeli privoščiti, hitro prišla do izraza. Ljubljančani so v uvodnem nizu dolgo držali priključek, na začetku celo vodili, a v zaključku niza nato močno popustili. Podobna zgodba je bila v naslednjem nizu, z razliko, da je ACH vodil le enkrat (10:9), a vendarle ponudil kanček več odpora in poskrbel za bolj napeto končnico. Pri tem velja dodati, da je tekmece odlikovala izjemna požrtvovalnost, saj so se kar nekajkrat rešili iz na videz že izgubljenega položaja.

Tretji niz je bil prvi, v katerem se je domačemu trenerju Zoranu Kedačiču izrisal nasmeh na obrazu. Njegovi igralci so namreč pri izidu 9:9 dosegli pet zaporednih točk, prednost pa v nadaljevanju celo povečali in znižali na 1:2 v nizih. A vsega je bilo konec po četrtem nizu. Belchatow je že na začetku povedel s 6:0, prednost pa ob velikem številu odbojkarskih asov v svojih vrstah zlahka zadržal in vpisal gladko zmago.

»Tekmec je natanko vedel, po kaj je prišel v Ljubljano. Tri točke so bile njihov imperativ. Če jih ne bi osvojili, bi bilo to zanje katastrofalno. To se je videlo tudi na njihovih obrazih. Po edinem izgubljenem nizu so se krepko zamislili in odgovorili z najboljšo možno igro. Tekmo smo skušali spreobrniti na vse možne način, žal neuspešno,« je po tekmi povedal trener Zoran Kedačič. Bloker Diko Purić je pristavil: »Napovedi so se uresničile in tekmo smo izgubili. A imeli smo svoje priložnosti in mislim, da bomo lahko na povratni tekmi na Poljskem marsikaj postorili.«

Dvoboj ACH Volleyja in Belchatowa si je ogledal tudi selektor slovenske odbojkarske reprezentance Andrea Giani, ki se je včeraj v Ljubljani srečal s predsednikom Odbojkarske zveze Slovenije Metodom Ropretom. Pogovor je seveda potekal o možnostih sodelovanja v prihodnjih dveh letih. Kot je obljubil Italijan, namerava odločitev, ali bo tudi v prihodnje ostal na slovenski klopi, sporočiti prihodnji teden.