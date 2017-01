Dvanajst državnih svetnikov je vložilo predlog, s katerim bi radi dosegli izglasovanje veta na novelo zakona o tujcih. Državni svet bo o njej glasoval na jutrišnji izredni seji. Predlagatelji, med njimi sindikalist Branimir Štrukelj in nekdanji rektor ljubljanske univerze Stanislav Pejovnik, očitajo državnemu zboru, da je bil zakon sprejet na rokohitrski, ne dovolj premišljen način ter da krši ustavo in mednarodno pravo.

»Predlog zakona je ministrstvo za notranje zadeve pripravljalo nepregledno in skrito pred očmi javnosti, brez temeljite in ustrezne javne razprave, kar meče slabo luč tako na ministrstvo za notranje zadeve kot tudi na vlado,« so svetniki zapisali v predlogu. »Prepričani smo, da sprejemanje tako občutljivih in pomembnih ukrepov zahteva široko družbeno in politično soglasje s temeljito in poglobljeno javno razpravo.« Minuli četrtek sprejeti zakon o tujcih, če bo obveljal, bo omogočil zapiranje meje pred begunci in odrekanje pravice migrantom, da zaprosijo za azil.

Ukrep časovno in vsebinsko (ne) naključno sovpada z odločitvijo novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ustavi program sprejemanja beguncev v ZDA, kar je po vsem svetu že naletelo na ogorčene odzive. Predlagatelji v državnem svetu so se v pozivu sklicevali na Svet Evrope in mednarodne pravne strokovnjake, ki opozarjajo, da bo ravnanje Slovenije imelo posledice – kot učinek domin – v drugih državah v regiji. Poleg tega novela zakona o tujcih, ki je bila po njihovem mnenju neupravičeno sprejeta po nujnem postopku, krši tudi slovensko ustavo.

Opozorili so, da je v državnem zboru padla tudi »varovalka«, po kateri bi morala zapiranje meje izglasovati ustavna večina – dve tretjini poslancev. Po pretekli četrtek sprejeti različici pa bo za odrekanje vstopa beguncem dovolj že šestinštirideset glasov poslancev.

Če bi bil jutri izglasovan veto, bi se zakonodajna procedura vrnila v državni zbor. »Z izglasovanjem odložilnega veta v državnem svetu bo državni zbor imel priložnost sprejeti izboljšave besedila ali celo namesto novele zakona o tujcih sprejeti zakon o uvedbi izrednega stanja, ki bi bil skladen z ustavo in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo,« je zapisalo dvanajst predlagateljev. Zakon o uvedbi izrednega stanja so kot boljšo alternativo spornemu zakonu o tujcih pretekli teden poslancem in vladi priporočali številni pravni strokovnjaki. Takšen zakon bi Slovenija potrebovala v vsakem primeru. Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je sicer v imenu vlade zatrjevala, da zaradi prosilcev za azil – če peščica pristojnih na MNZ ne bo mogla več reševati prošenj za azil – Slovenija ne bo pristajala na razglasitev izrednih razmer. Nič tudi ne kaže, da bi ustrezno okrepili azilni sistem. Raje bodo zaprli mejo.