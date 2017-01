Ana Bucik bo edina slovenska alpska smučarka, ki bo danes, ob 17. uri, nastopila na današnji tekmi svetovnega pokala v Stockholmu. Švedska prestolnica bo gostila slalomsko generalko pred svetovnim prvenstvom v St. Moritzu, na kateri bo tako v moški kot ženski konkurenci tekmovalo le po 16 tekmovalcev. Ti se bodo pomerili v dvobojih na izpadanje.

V Stockholmu ima pravico nastopa najboljših dvanajst slalomistov s svetovne lestvice in štirje najboljši v skupnem seštevku svetovnega pokala. Ker Slovenija nima predstavnika med elitno slalomsko dvanajsterico, si je pravico nastopa priborila Ilka Štuhec, ki je trenutno četrta v skupnem seštevku svetovnega pokala. »Ilka praktično ni opravila dobrega treninga, odkar smo na začetku meseca odpotovali v Zauchensee. V ekipi smo se odločili, da se bomo v naslednjih dneh posvetili intenzivnemu treningu, po katerem bomo skušali Ilko spočiti do preizkušenj na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu,« je sporočila Darja Črnko.

Pravila v Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so za paralelne preizkušnje takšna, da tekmovalec, ki ima pravico nastopa, zagotovi kvoto svoji državi. To pomeni, da v primeru odpovedi ne tekmuje naslednji na lestvici FIS, temveč tekmovalca določi reprezentanca. V slovenski ekipi so se odločili, da bo Ilko Štuhec nadomestila trenutno najboljša slovenska slalomistka Ana Bucik. Primorka se je darila zelo razveselila, saj je dobila novo priložnost za dokazovanje. S tekmicami se bo pomerila na 180 metrov dolgi progi z dvema skokoma v središču Stockholma. Vsak tekmovalec bo v vsakem krogu tekmoval tako na modri kot rdeči progi.

Lansko februarsko preizkušnjo v Stockholmu sta dobila Wendy Holdener, ki je dosegla svojo edino slalomsko zmago doslej, in Marcel Hirscher. Prvega mesta se je še posebno razveselil Avstrijec, ki je na paralelni veleslalomski preizkušnji v Alti Badii izpadel v prvem krogu, na Švedskem pa je dokazal, da so mu blizu tudi paralelne preizkušnje, na katerih je dosegel dve izmed svojih 43 zmag v svetovnem pokalu. Najboljši je bil namreč tudi pred štirimi leti v Moskvi.