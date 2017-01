Na ljubljanski policijski upravi so nam potrdili, da so v četrtek prejeli prijavo suma tatvine šestih osebnih vozil BMW, vendar pa se je nato izkazalo, da pravzaprav ni šlo za klasično krajo. »V nadaljevanju preiskave in zbiranja obvestil je bilo na območju Šmartinske ceste istega dne najdenih vseh šest pogrešanih vozil. Po do sedaj zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da vozila niso bila odtujena, temveč je osumljeni vozila neupravičeno izposojal neznanim strankam v škodo podjetja. Policisti tako nadaljujejo zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja poneverbe in neupravičeno uporabo tujega premoženja,« nam je pojasnila Nataša Pučko z ljubljanske policijske uprave. lp