Vlada je na včerajšnji seji soglasno sprejela dopolnjeni letni program športa za leto 2017, ki za dva milijona evrov povečuje sredstva, namenjena za šport. »Dodatna sredstva bodo šla za priprave in nastope reprezentanc otrok in mladine ter članskih reprezentanc, za celoletni športnorekreativni program, za promocijske športne programe javnega zavoda Planica, za priprave in nastope reprezentanc na več panožnih tekmovanjih ter pripravam na naslednje olimpijske igre,« je dejala ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

V tekočem letu bo tako za programe športa skupno zagotovljenih 18.177.482 evrov, od tega 5,6 milijona evrov iz evropskih virov. Nekaj več kot 17 milijonov evrov bo od tega na voljo za programske in razvojne naloge, 800.000 evrov pa za športno infrastrukturo.

Največji kos dodatnih dveh milijonov bo namenjen za priprave in nastope državnih reprezentanc otrok in mladine, in sicer 1,1 milijona evrov. Za priprave in nastope državnih članskih reprezentanc bo po rebalansu namenjenih še 580.000 evrov.