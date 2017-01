Aktualni evropski klubski prvaki so se na tekmi v Galiciji dvakrat znašli v zaostanku, a obakrat uspeli izenačiti. Kljub temu to ni zadostovalo za uvrstitev v polfinale tekmovanja, saj je bila Celta Vigo na prvi tekmi na Santiagu Bernabeu boljša z 2:1.

Domača zasedba iz Viga je prvič povedla po avtogolu Realovega branilca Danila v 44. minuti, kraljevi klub pa je v igro po prostem strelu z 28 metrov v 62. minuti vrnil Cristiano Ronaldo. Za nepopisno veselje navijačev na stadionu Balaidos je pet minut pred koncem rednega dela poskrbel danski reprezentant Daniel Wass, ki je z desnico zadel za 2:1, končni izid 2:2 pa je po asistenci Karima Benzemaja z glavo postavil postavil Realov rezervist Lucas Vazquez.

»Še vedno imamo možnost osvojiti dve lovoriki in zanje se bomo borili do konca. Sedaj moramo misli preusmeriti na domače prvenstvo in ligo prvakov. Nihče ne mara izgubljati, a moramo iti dalje,« je po tekmi povedal trener galaktikov Zinedine Zidane. Vse kaže, da se je moštvo francoskega stratega po dobrih predstavah v prvi polovici sezone znašlo v krizi, saj je na zadnjih petih tekmah vpisalo po dva poraza in remija ter le eno zmago.

Se je pa zato sinoči v polfinale pokala pričakovano uvrstil drugi madridski nogometni velikan Atletico, ki je na povratni tekmi proti Eibarju remiziral z 2:2. Klub trenutno poškodovanega slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka je sicer prvo tekmo dobil s 3:0.