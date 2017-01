Ekipi sta se v manj kot štirinajstih dneh pomerili še tretjič, saj sta pred tem dve tekmi odigrali tudi v španskem kraljevem pokalu, kjer se je napredovanja v četrtfinale razveselil nogometni velikan iz Madrida. Beli balet se je zmage bržkone nadejal tudi sinoči in bil po golu Cristiana Ronalda z najstrožje kazni v 67. minuti celo na dobri poti, da mu to uspe. A galaktikom so se načrti izjalovili v samem zaključku srečanja, ko so v pičlih šestih minutah prejeli kar dva gola. Pri tem so imeli tudi nekaj smole, saj je na 1:1 z avtogolom izenačil njihov najbolj izkušeni branilec Sergio Ramos, poraz pa jim je v 91. minuti s strelom s približno 20 metrov zadal Sevillin rezervist Stevan Jovetić.

»Za vsega pet minut smo se sprostili in to je bilo dovolj, da smo ostali brez zmage. A to je nogomet in z izidom se moramo sprijazniti. Neuspeh bo dobra motivacija za nadaljnje tekme,« je po dvoboju povedal trener gostujočega moštva Zinedine Zidane.

Na prvenstveni lestvici je Real kljub porazu ohranil prednost pred zasledovalci. Ob eni odigrani tekmi manj je doslej zbral 40 točk, eno manj ima Sevilla, pri 38 pa so aktualni španski prvaki iz Barcelone, ki so v soboto s 5:0 odpravili Las Palmas.