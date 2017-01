Enajstkratni evropski prvaki so pred kratkim sklenili nov dogovor z bližnjevzhodnim proizvajalcem oblačil Marka. Klub je podjetju iz Združenih arabskih Emiratov prodal ekskluzivne pravice za proizvodno, distribucijo in prodajo njihovih tekstilnih artiklov v Združenih arabskih Emiratih, Savdski Arabiji, Kuvajtu, Bahrajnu in Omanu.

A kot poroča tiskovna agencija Reuters, je številne navijače Madridčanov ob tem močno razburila odločitev, da bo grb kluba na artiklih prodajanih na Bližnje vzhodu rahlo modificiran, saj na njem ne bo krščanskega križa. Po besedah podpredsednika Marke Kaleda al-Mheirija, so se za takšno potezo odločili, zaradi »kulturne občutljivosti«. »Ko je govora o državah ob Perzijskem zalivu, moramo biti zelo previdni, saj so tam občutljive na izdelke s križem,« je pojasnil al-Mheiri.

To sicer ni prvi primer, ko je Real iz Madrida na zahtevo investitorjev iz Združenih arabskih Emiratov umaknil križ iz svojega grba. Podobno so namreč storili že pred tremi leti, ko so sklenili donosno pogodbo z Nacionalno banko Abu Dabija.