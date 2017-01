Prvi album skupine Doors, naslovljen kar po imenu ameriške skupine, The Doors, je izšel 4. januarja 1967, na njem pa je bilo več skladb, ki so se zapisale v zgodovino rock glasbe – na primer Light My Fire, skoraj 12 minut dolga The End in Break On Through (To the Other Side). Prodali so kar 20 milijonov izvodov albuma, leta 2012 pa ga je glasbena revija Rolling Stone uvrstila na 42 mesto lestvice 500 najboljših albumov vseh časov.

Največje orožje skupine je bil Morrison Končna zasedba skupine se je oblikovala šele leto in pol prej, njeno največje orožje pa je bil karizmatični Jim Morrison, ki sprva sploh ni preveč dobro pel, je pa imelo občinstvo rado tako njega kot njegova temačna besedila. Ta so povečini nastajala pod vplivom alkohola in drog, zaradi katerih je odgovarjal tudi na sodišču. Na enem od koncertov, ko je bil močno pod vplivom substanc, je svoje občinstvo zmerjal z idioti, nato pa se na odru še razgalil. S tem si je prislužil sojenje zaradi nespodobnosti na javnem kraju, bogokletnosti in opitosti v javnosti. »Kako naj jaz osvobodim nekoga, ki ni dovolj pogumen, da bi to storil sam? Mislim, da je govorjenje o svobodi kot o največji želji slehernika samo sranje. Ljudi je na smrt strah svobode, zato se raje držijo svojih okov,« je odgovoril na vprašanje Lizzie James o tem, ali je zanj breme, da ga imajo mnogi za rešitelja. »Včasih je bolečina premočna, da bi jo prenesli. A zaradi tega še ni slaba ali pa nujno nevarna. Vendar se ljudje smrti bojijo bolj kot bolečine. Čudno je, da se bojijo smrti. Življenje je namreč veliko bolj boleče, smrt pa prinese konec tega. In ja, očitno je res prijatelj,« je z Jamesovo še spregovoril o smrti in pomenu verza »moj edini prijatelj, konec« v pesmi The End.