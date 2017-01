Če je ljubljanska občina v minulem letu predvsem obnavljala dotrajane ceste, bosta letošnje in prihodnje predvolilno leto očitno namenjeni tudi številnim novim cestnim projektom. V ta namen je v letošnjem proračunu in proračunu za prihodnje leto rezerviranih skoraj 15 milijonov evrov, še dodatnih 3,5 milijona evrov pa bo namenjenih za nadaljnjo obnovo dotrajanih cest. Po napovedih spet tudi Dunajske ceste, tokrat najverjetneje med AMZS in severno obvoznico.

Slaba dva milijona evrov za vzdrževanje cest bodo v ljubljanski občini letos namenili za dokončanje Ceste Andreja Bitenca, obnovi podhoda pod Litijsko cesto, nadaljevanju komunalne ureditve Male ulice in pridobitev dokumentacije za gradnjo povezovalne ceste v Zalogu. Nekaj denarja bo na voljo tudi za popravilo cest, kjer bo treba zamenjati dotrajano komunalno infrastrukturo.

Prihodnje leto bo denarja za vzdrževanje cest nekoliko manj, 1,6 milijona evrov. Glavnina sredstev bo namenjena za gradnjo povezovalne ceste med Hladilniško potjo in Agrokombinatsko cesto v Zalogu, ureditev območja ulice Na Stolbi pod ljubljanskim gradom, tlakovanje Gallusovega nabrežja in večje rekonstrukcije posameznih dotrajanih odsekov cest.

Veseli bi morali biti tudi v Zalogu Že oguljena je teza, da v občinah pred volitvami skokovito narastejo investicije v ceste. Naključje ali ne, to se bo več kot očitno zgodilo tudi v Ljubljani. V letih 2015 in 2016 so na Mestni občini Ljubljana za vzdrževanje, obnove in gradnjo cest ter nove cestne projekte odšteli skupno 6,5 milijona evrov, medtem ko bodo letos in prihodnje leto za to namenili več kot 18 milijonov evrov ali trikrat več. Pregledali smo občinska proračuna za letošnje in prihodnje leto ter izluščili najzanimivejše cestne projekte, ki bodo nedvomno tudi lepa popotnica za županske volitve. Upoštevali smo roke za dokončanje in stroške, navedene v proračunih, čeprav bi se pri rokih lahko kaj hitro zgodilo, da se bodo premaknili. Tudi letos bo glavnina denarja usmerjena v središče mesta, saj se bo nadaljevala prenova ulic, a precej veliko naložbo bodo dočakali v Zalogu, kjer bodo po novem lokalnem centru dobili še čisto novo središče. S prometnega vidika bo najbolj zanimiv projekt novega mostu v Grablovičevi ulici, kjer bodo preuredili tudi križišče z Zaloško cesto.

Ureditev cest na Navju vrednost projekta: 736.000 €, stanje projekta: začetek gradnje 2018 Potem ko je Gospodarsko razstavišče, ki je v večinski občinski lasti, prodalo veliko zemljišče za Slovenijalesom Triglavu nepremičninam, se bo občina v prihodnjih dveh letih lotila še ureditve tamkajšnjih ulic. V Detelovi in Robbovi ter Valjhunovi ulici in delu stare Linhartove ceste bodo popravili vozišče, uredili pločnike in javno razsvetljavo. Zarisali naj bi tudi parkirne prostore ob vozišču, čeprav se mora že danes na tem območju plačevati parkirnina. V letošnjem letu naj bi pripravili projektno dokumentacijo, sledila bo objava javnega naročila, dela naj bi se začela prihodnje leto.

Most v Grablovičevi ulici vrednost projekta: 2,9 mio. €, stanje projekta: dokončanje 2019 Ena večjih naložb v ceste bo v prihodnjih dveh letih nov most čez Ljubljanico v Grablovičevi ulici. Na širšem mostu bi lahko končno uredili obojestransko kolesarsko stezo in hodnik za pešce, temeljito pa bo spremenjeno tudi križišče Zaloške ceste in Grablovičeve ulice. Preuredili naj bi ga s pasovi za leve zavijalce, saj Grablovičeva cesta predstavlja alternativen obvoz do območja območja kliničnega centra. S tem bi se po napovedih občine zmanjšal promet na Zaloški cesti na območju bolnišnic. Letos naj bi pridobili gradbeno dovoljenje, gradnja naj bi se začela prihodnje leto.

Ureditev ulic v širšem mestnem središču vrednost projekta: 5,1 mio. €, stanje projekta: začetek obnove 2017 Letos naj bi občina začela prenavljati Gosposvetsko in Slovensko cesto ter Dalmatinovo, Kersnikovo in Dvořakovo ulico. Dela se bodo verjetno začela v drugi polovici leta, saj je v letošnjem proračunu glavnina sredstev namenjena za projektno dokumentacijo in arheološka izkopavanja. Gosposvetska cesta bo tlakovana, verjetno tudi Dvořakova ulica, Slovenska cesta na območju Bavarskega dvora bo verjetno urejena podobno kot med Šubičevo ulico in Aškerčevo cesto. Občina naj bi v sklopu rekonstrukcije tega dela Slovenske ceste avtobusno postajališče spet prestavila na staro lokacijo.

Prenova Trubarjeve ceste vrednost projekta: 2,4 mio. €, stanje projekta: začetek obnove 2017 Trubarjevo cesto naj bi prenavljali predvsem zaradi obnove komunalne infrastrukture. Po zagotovilih občine niso predvideni večji posegi v to ulico, ki je zelo raznolika in posebna. Zato naj bi pred prenovo občina stopila v stik s stanovalci in lastniki oziroma najemniki lokalov ter jim predstavila idejne zasnove ureditve ulice. »Projektna rešitev bo v največji meri upoštevala specifiko Trubarjeve ceste in urbani ambient ene najstarejših mestnih ulic,« pravijo na občini. V letošnjem letu naj bi dokončali projektno dokumentacijo in začeli gradbena dela, ki naj bi jih končali do konca leta 2018.

Prenova Erjavčeve ceste vrednost projekta: 1,6 mio. €, stanje projekta: začetek obnove 2017 Predsedniška palača naj bi dobila vsaj tako lepo ulico kot ljubljanski Magistrat. Poldrugi milijon evrov bo občina dala za prenovo Erjavčeve ceste, ki bo bolje povezana z bližnjim parkom in vhodnim delom pred Cankarjevim domom. Na novo tlakovani ulici bo večji poudarek dobilo tudi arheološko najdišče. Prometna ureditev se na prenovljeni Erjavčevi cesti ne bo spreminjala. Dovoljena bosta dovoz in parkiranje za vozila z dovolilnico ter dovoz za oskrbovalna in tovorna vozila za potrebe Cankarjevega doma, tako kot zdaj. Gradbena dela naj bi začeli že letos in jih končali prihodnje leto.