V Sloveniji je rak ustne votline po pogostosti na osmem mestu, pri starejših moških pa celo na šestem. Na novo odkrijejo 250 primerov raka ustne votline in žrela na leto, medtem ko je novoodkritih vseh malignih sprememb glave in vratu približno 450.

Po statistiki kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo v UKCL 80 odstotkov primerov tovrstnega raka odkrijejo v zobnih ambulantah. Ker je zdravljenje majhnih sprememb bistveno uspešnejše kot zdravljenje napredovalih, bodo maja izvajali brezplačne preventivne preglede z namenom, da rešijo čim več življenj in izboljšajo kakovost življenja obolelih. Projekt poteka pod okriljem odbora za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije in ob sodelovanju kliničnega oddelka za maksilofacialno kirurgijo v UKC Ljubljana ter centra za ustne bolezni in parodontologijo Stomatološke klinike.

Z akcijo želijo izboljšati ozaveščenost prebivalstva o ustnem raku in odkriti zgodnje spremembe. Paciente z največjih tveganjem bodo zobozdravniki napotili na specialistični pregled. Redni zobozdravniški pregledi namreč rešujejo mnoge težave, v primerih zgodnjega odkritja malignih obolenj pa tudi življenja. Zobozdravniki želijo s takšnimi akcijami aktivneje pristopiti k preventivni dejavnosti, s tem pa omogočiti bolnikom brezplačne preglede.

Za rakom ustne votline lahko zboli kdor koli, ljudje z zobmi in tudi tisti brez njih. Vendar je ta vrsta raka pogostejša pri moških, ki so starejši od 40 let, čeprav vse več študij in raziskav kaže na porast tudi pri ženskah in mlajših. Pojavnost raka ustne votline narašča.

Največkrat je takšno obolenje posledica kajenja tobaka in pitja alkohola. Kajenje cigar, cigaret in pipe ter žvečenje tobaka in pitje alkohola močno pripomorejo k nastanku raka ustne votline. Če pa ljudje tobak in alkohol uživajo skupaj, je tveganje še toliko večje. Verjetnost nastanka raka na ustnicah in koži povečuje tudi predolgo in prepogosto izpostavljanje sončnim žarkom. Novejše študije povezujejo tovrstnega raka z okužbo z virusom HPV. Ta povzroča raka materničnega vratu in prizadene kožo, ki meji na sluznice.

Raka ustne votline lahko pravočasno odkrijejo z rednimi pregledi ustne votline pri zobozdravniku. V primeru sumljive spremembe odvzamejo košček tkiva za pregled (biopsija). Če bolezen odkrijejo zgodaj, so možnosti ozdravitve veliko večje, a večina bolnikov žal pride k zobozdravniku prepozno.

Projekt Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje so prvič organizirali leta 2014. V njem je sodelovalo več kot 250 slovenskih zobozdravnikov in skupaj so prebivalcem Slovenije omogočili okoli 2000 brezplačnih preventivnih pregledov. Projekt je izpolnil vsa pričakovanja in zaradi izjemne motiviranosti slovenskih zobozdravnikov postal pozitivna zgodba, je zapisala dr. Diana Terlević Dabić, vodja projekta.