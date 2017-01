V rokah drže plačilne liste, na katerih delodajalec sporoča, prispevki so plačani, a prizadete ugotovijo, da delodajalec že dve leti ni odvedel njihovih prispevkov Fursu, a ta ne ukrepa, čeprav ni prejel denarja, ki mu pripada. Skratka, goljufija pred očmi vseh treh vej oblasti in pred javnostjo. Država je določila, da delodajalec odvaja prispevke za delojemalca njenim pristojnim ustanovam. Te državne ustanove, Furs, ZPIZ itd., so prve in edine dejansko seznanjenje s tem, ali je delodajalec odvedel oziroma ali je vplačal zaslužene prispevke delavcev. Zato so odgovorne, da izterjajo prispevke, ki pripadajo državi in jih je delavec že zaslužil ter je na plačilni listi obveščen o izvršenem plačilu delodajalca.

Država je določila, da delodajalec sproti obvešča delojemalca s podatkom na plačilni listi, kako dejansko odvaja prispevke državnim ustanovam. Država, zakonodajna, izvršna in pravosodna oblast, pa že desetletja in še vedno, vsej javnosti in civilni družbi na očeh, dopušča, da ji delodajalci ne plačujejo prispevkov, čeprav so prispevki zaslužek, del plače delavca, njegova osebna lastnina. To je kratenje ustavnih lastninskih pravic delavcev, delojemalcev, kar je pred leti ugotovilo tudi Ustavno sodišče RS. Zakaj oblast tega ne upošteva? Država je neodgovorna ali brezvestna, ko dopušča delodajalcem prevaro, goljufanje delojemalcev, in to brez vsake sankcije.

Državna oblast je neodgovorna in krivična, ko celo trdi, da bo vsak, ki ob upokojitvi ne bo imel plačanih prispevkov, prejemal ustrezno nižjo pokojnino, čeprav prav oblast ni poskrbela za vplačilo ali izterjavo prispevkov. Država, zakonodajna, izvršna in pravosodna oblast, je tako samo na videz »v službi vsega ljudstva«, saj delojemalcem ob upokojitvi hladnokrvno dokončno zniža pokojnino, namesto da bi sama poskrbela za to in izterjala tisto, kar ji pripada in ji je delavec dal na razpolago, delodajalec pa je to zadržal, dejansko ukradel. Kaj o tem meni Karl Erjavec in DeSUS, ki »skrbi za upokojence«? Kaj pa SD? Koliko upokojencev bo še oškodovanih in bo imelo nižje pokojnine, čeprav niso nič krivi? Kdaj se bo to končalo?

Franc Mihič, Ribnica