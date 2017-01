Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc, ki je v Wisli izgubil rumeno majico vodilnega. Sedemnajstletnik je bil po prvi seriji 12., v drugi pa z dobrim skokom napredoval na petega (120 in 128 m, 247,4). Na tekmi so nastopili še štirje Slovenci. Jurij Tepeš je bil 15. (125,5 in 125,5 m, 235,5), Jernej Damjan mesto slabši (124 in 122,5 m, 234,5), Cene Prevc pa 26. (126 in 113 m, 222,7).

V finale se ni uvrstil Bor Pavlovčič, ki je končal na 41. mestu (117 m, 96,6), že včeraj pa sta v kvalifikacijah izpadla Anže Semenič (47.) in Aljaž Osterc (50.).

Stoch je sicer vodil že po prvi seriji (139,1 točke) pred Kraftom (135,7), tretji pa je bil rojak slednjega Michael Hayböck (128,5), Jernej Damjanin Cene Prevc (po 115,5) sta delila 18. mesto, Tepeš pa je bil 21. (115,3).

V drugi seriji so imeli zlasti najboljši veliko težav z močnim vetrom, saj sta tako Hayböck kot rekorder skakalnice Kraft pristala le pri 117 m. Hayböck je tako tekmo končal na osmem mestu, njegov rojak pa je celo prevzel vodstvo. A le za kratek čas, saj ga je s 124 metri in 16,3 točke prednosti ugnal Stoch, ki je tako slavil svojo že svojo osemnajsto zmago v karieri.

Z njo si je priboril tudi rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki jo bo oblekel že na jutrišnji drugi tekmi pred domačim občinstvom. Zmagovalec prestižne turneje štirih skakalnic ima sedaj v seštevku 733 točk, Domen Prevc jih ima na drugem mestu 691, slednjemu pa se je na tretjem mestu še bolj približal Norvežan Daniel Andre Tande, ki je bil tokrat četrti (687).

Po več kot enoletnem premoru je znova nastopil tudi Avstrijec Gregor Schlierenzauer in tekmo končal na 31. mestu. Finale je zgrešil za vsega 1,2 točke.