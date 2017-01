Novoletna turneja je končana, Kamil Stoch pa je v svojo bogato vitrino pokalov dodal še tistega, ki mu je manjkal - zlatega orla za zmago v skupnem seštevku novoletne turneje.

Po prvi seriji je najbolje kazalo Juriju Tepešu, ki je izkoristil dobre razmere in presenetljivo vodil po polovici tekme. Visoko je bil tudi Domen Prevc (5.), dvoboj med Danielom Andre Tandejem in Kamilom Stochom pa še ni bil odločen. Peter Prevc je v prvi seriji razočaral (21.), Jernej Damjan pa pozitivno presenetil (11.).

Druga serija se ni začela po slovenskih željah, v močnem vetru v hrbet se Peter Prevc spet ni znašel in še nekoliko zdrsnil po razpredelnici. Jernej Damjan je ponovil skok iz prve serije, Slovenija pa je imela še dva skakalca v boju za zmagovalni oder tekme v Bischofshofnu.

Domen Prevc je skočil zelo dobro (139,5 m) a so njegovi konkurenti skakali še bolje, vseeno pa je v drugi seriji pridobil eno mesto in končal tik pod odrom za zmagovalce. Daniel Andre Tande se je zavedal, da za skupno zmago potrebuje fantastičen skok, nato pa so ga zdelali živci in komajda je sploh pristal na hrbtišču skakalnice v Bischofshofnu, vsi upi pa so splavali po vodi.

Kamil Stoch je nato rutinirano potrdil skupno zmago s še enim dolgim skokom (138,5 m), po ponesrečenem drugem skoku Jurija Tepeša (124,5 m) pa je bilo to na koncu dovolj tudi za zmago na zadnji tekmi novoletne turneje. Tepeš je v drugi seriji zdrsnil na sedmo mesto.

Jernej Damjan je tekmo končal na 19. mestu, Peter Prevc je v drugi seriji izgubil dve mesti in končal kot 23. Anže Semenič in Cene Prevc sta v prvi seriji skočila slabo in ostala brez uvrstitve v finale.

Stoch je v skupnem seštevku novoletne turneje slavil pred rojakom Piotrom Zylo, na tretjem mestu pa je končal nesrečni Daniel Andre Tande. V skupnem seštevku je Domen Prevc spet oblekel rumeno majico vodilnega, a mu tako Tande kot Stoch dihata za ovratnik, tako da se že na naslednji postaji svetovnega pokala vrstni red na vrhu lahko popolnoma premeša.