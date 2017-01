Po koncu novoletne turneje, prvem vrhuncu letošnje zime v smučarskih skokih, se je karavana preselila v Wislo na Poljskem, kjer bosta danes in jutri ob 16. uri novi tekmi za svetovni pokal. Zaradi slabe forme na prizorišče ni prispel lanski šampion Peter Prevc, ki je odšel v medijsko izolacijo, da bi se že prihodnji konec tedna v Zakopanah vrnil med najboljše.

V Wisli se obeta praznik smučarskih skokov, saj so Poljaki navdušeni nad panogo, vzdušje pa je z zmagoslavjem na novoletni turneji dodatno razgrel Kamil Stoch. Tekmi v Wisli bosta prav posebni tudi za avstrijskega zvezdnika Gregorja Schlierenzauerja, ki se vrača po več kot letu dni odsotnosti zaradi pomanjkanja motivacije in poškodbe kolena. Avstrijec je na včerajšnjih kvalifikacijah pristal na devetnajstem mestu (122,5 metra).

Ob odsotnosti Petra Prevca v Wisli tekmuje sedmerica slovenskih skakalcev, od katerih so se na današnjo tekmo uvrstili Domen Prevc, Jernej Damjan (3. mesto v kvalifikacijah), Jurij Tepeš (6.), Bor Pavlovčič (15.) in Cene Prevc (16.), izpadla pa sta novinec Aljaž Osterc (47.) in Anže Semenič (50.). Kvalifikacije je dobil Nemec Richard Freitag, ki je skočil 133 metrov, vodilni v svetovnem pokalu Domen Prevc, ki je imel že zagotovljen nastop na današnji tekmi, pa je s treh zaletov nižje dosegel daljavo 125 metrov. Skakalci so pred tem opravili dva treninga, na katerih je bil med slovenskimi reprezentanti najboljši prav Domen Prevc, ki je imel v prvem poskusu najboljši izid, v drugem pa je zaostal le za Kamilom Stochom. Dobro formo je pokazal tudi Jurij Tepeš, ki je pristal pri 122 in 135 metrih.

Smučarke skakalke se te dni mudijo v Saporu na Japonskem, kjer bodo danes in jutri ob 3. uri po našem času tekmovale za točke svetovnega pokala. Na zadnji tekmi v Oberstdorfu je bila slovenska tekmovalka Ema Klinec druga. Nadaljeval se bo tudi celinski pokal, tekmovalci pa se bodo dvakrat pomerili v Garmish-Partenkirchnu.