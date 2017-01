Že po tradiciji čast prvega večjega avtomobilskega salona v novem koledarskem letu pripada ameriškemu Detroitu, ki po kriznih letih v zadnjem času počasi dobiva stari blišč in je spet stičišče vsega pomembnega v avtomobilski industriji – seveda s poudarkom na izdelkih, ki so še posebno zanimivi za domači trg. A kljub temu se najde tudi marsikaj takšnega, kar bo zanimalo evropske kupce. Pri čemer po pričakovanjih prednjačijo azijske (korejske in japonske) in nemške znamke.

Tako je, če gremo kar po abecednem vrstnem redu, Audi predstavil koncept luksuznega in dobrih pet metrov dolgega kupejevskega športnega terenca Q8, ki naj bi luč serijske proizvodnje ugledal prihodnje leto, vse bolj pomemben igralec na ameriškem trgu Kia pa predstavlja model stinger GT, 4,8 metra dolgo in izjemno atraktivno kupejevsko limuzino, ki jo bomo morda še letos uzrli tudi na slovenskih cestah. Lexus je medtem razkril novo, peto generacijo admiralske ladje LS, ki bo v dolžino merila kar 5,25 metra in kaže japonski pogled na razred luksuznih limuzin, Mercedes pa je prvič pokazal kupejevsko različico razreda E, E coupe, ki bo k nam prišel marca in povzema vse lastnosti vrhunske limuzine, le da je primerno oblikovno športno atraktivnejša, ter ob tem še prenovljenega najmanjšega športnega terenca GLA. Poleg tega velja omeniti (vsaj) še Volkswagnovo novost, tiguana allspace (vsaj tako se bo imenoval v Evropi), priljubljenega športnega terenca s podaljšano medosno razdaljo in prostorom za sedem potnikov.

Seveda so v Detroitu na ogled še številne druge novosti, od katerih vsaj velike večine, če ne kar vseh, na naših cestah ne bomo uzrli, so pa toliko bolj zanimive za Američane. Ti so lani znova podrli vse rekorde in pokupili toliko avtomobilov, kot še nikdar v svoji zgodovini, rast pa dosegli že sedmo zaporedno leto – rezultat izpred leta prej so popravili le za slabih 40.000 avtomobilov, skupno število 17,539.000 prodanih osebnih vozil pa je po mnenju strokovnjakov že skrajna meja; prodaja bi se lahko še nekaj let gibala okoli te številke. Pri tem je zanimivo, da se Američani spet počasi vračajo h koreninam, saj je prodaja najbolj zrasla večjim izvedenkam poltovornjakov (meseca decembra so jih prodali toliko kot v nobenem posamičnem mesecu doslej) in velikim terencem – razlog je predvsem v nizkih cenah bencina. In še to: rekord po prodaji je dosegla tudi sosednja Kanada (1,95 milijona prodanih vozil, rast četrto leto zapored), kjer so v ospredju podobni avtomobili: kar okrog 70 odstotkov prodaje namreč predstavljajo poltovornjaki in (športni) terenci.